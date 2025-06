L’accrochage volontaire de Verstappen est-il similaire à Vettel à Bakou en 2017 ?

Derek Warwick ne sait pas si Max Verstappen aurait dû être pénalisé plus qu’il ne l’a été après son coup de sang contre George Russell. Selon l’ancien pilote, les commissaires n’ont pas la possibilité de déterminer nettement si le coup de volant du pilote Red Bull était volontaire.

Le quadruple champion du monde l’a pourtant reconnu lui-même, expliquant qu’il s’agissait d’un moment de frustration, et qu’il s’était laissé aller à cette manœuvre idiote et dangereuse. Mais pour l’ancien pilote qui joue aussi le rôle de commissaire, il faut condamner cette action sans demander davantage de sanctions.

"Je comprends pourquoi Max s’est mis en colère, parce que je pense qu’il s’est senti lésé par Charles dans la ligne droite et je pense qu’il s’est senti lésé par George. L’équipe lui a alors demandé de rendre la place, ce qu’il n’a pas cru bon de faire, et c’est ce qui a conduit à la collision" a déclaré Warwick.

"Je pense que tout le monde doit réaliser que lorsque vous êtes un pilote de course et que vous avez l’habitude de gagner comme Max, c’est très difficile lorsque les choses commencent à se retourner contre vous dans une course qui, sur le papier, avec trois arrêts, semble pouvoir être gagnée, et nous savons tous que c’est un gagnant."

"Aurait-il dû faire ce qu’il a fait dans le virage 5 avec George Russell ? Absolument pas. A-t-il reçu une pénalité pour cela ? Oui. Il a écopé de 10 secondes et de trois points, ce qui le rapproche à un point d’une course de suspension" poursuit Warwick, qui réfute malgré l’aveu de Verstappen la comparaison avec le coup de volant volontaire de Sebastian Vettel en 2017.

"Les gens affirment donc que Vettel a reçu une pénalité de 10 secondes à Bakou avec Lewis Hamilton. Mais il a intentionnellement foncé sur Lewis, alors que si vous regardez la vidéo, il me semble que même s’il a plongé, Max s’est ensuite détourné de George, mais l’élan l’a entraîné dans George."

"Je ne l’approuve pas. Je ne dis pas que c’est bien. Je ne dis pas que c’est bien. C’est absolument mal, et la FIA lui a donné une pénalité à juste titre. Aurait-elle dû être plus sévère ? Je pense qu’ils ont fait ce qu’il fallait, en fait."

"Je pense que beaucoup de gens diraient qu’il aurait dû être banni pour servir d’exemple aux jeunes pilotes, et ils ont probablement raison, mais je pense que la sanction était juste. Il faut examiner chaque incident individuellement. Je pense que c’était très discutable. Ce n’est pas ce que j’aime voir."