Albon : en deux ans, Williams F1 a fait des pas de géant

Williams F1 a pris de très gros points à Bakou grâce au podium de Carlos Sainz, de quoi lui donner un peu d’air dans sa bataille contre Racing Bulls au championnat constructeurs.

Isack Hadjar a toutefois souligné aujourd’hui à Singapour que Williams devrait être rapide ici comme elle l’a été à Monaco.

Est-ce qu’Alex Albon corrobore l’analyse de son rival français ? Le Thaïlandais aimerait évidemment qu’Hadjar ait raison.

"Je dirais que ce n’est généralement pas un circuit où nous avons obtenu de bons résultats, mais nous avons prouvé à plusieurs reprises cette année que cela ne se vérifie pas forcément d’une année sur l’autre. Ce sera intéressant de voir où nous nous classerons. Et j’aimerais qu’Isack ait raison car c’est ce qui se rapproche le plus d’un Grand Prix à domicile pour moi !"

"En général, nous n’aimons pas les circuits à fort appui aéro, mais nous avons remarqué que nous étions plutôt bons en termes de châssis, et ce circuit est évidemment assez bosselé. Peut-être qu’une faiblesse peut devenir une force, et que nous pouvons faire du bon travail ici."

"Carlos a prouvé à Singapour à quel point la voiture était rapide. C’est un circuit très différent, même si on pourrait penser qu’il est similaire à celui de Bakou. Les exigences, la température de la piste et la façon dont les bosses sont réparties sur ce circuit, tout cela crée des besoins différents. Je suis peut-être un peu plus pessimiste à l’approche de ce week-end, mais je pense toujours que nous pouvons marquer des points."

Quel a été l’impact du podium de Sainz à Bakou pour l’équipe ?

"Honnêtement, l’attitude générale a changé cette année. Je ne pense pas que le podium ait nécessairement redynamisé l’équipe, car je peux vous dire qu’à Grove, tout le monde est super motivé. La culture et l’énergie sont addictives, et je ne pense pas que le podium ait apporté grand-chose de plus, si ce n’est prouver quelque chose. J’espère que c’est un avant-goût de ce que l’avenir réserve à l’équipe et à nous-mêmes. C’est un signe de ce qui va arriver. Peut-être que cela est arrivé un peu plus tôt que prévu, mais cela montre que nous travaillons dans la bonne direction."

Ce podium est-il une bonne nouvelle pour lui ? Est-ce que cela sera son tour bientôt ?

"Je dirais que cela devait arriver à un moment donné, et je ne pense pas que la course elle-même ait prouvé que nous pouvions y arriver. Nous avons déjà obtenu plusieurs cinquièmes places cette année. C’est plutôt une confirmation, pour Grove et pour tout le monde, que nous sommes en pleine progression."

"Je pense que nous sommes de loin l’équipe du milieu de tableau qui a le plus progressé. J’ai l’impression que chaque année, nous avons fait un grand pas en avant, et cette année est clairement la plus importante des quatre années que j’ai passées dans l’équipe."

"C’est peut-être naïf, mais j’ai toujours eu confiance en l’équipe et dans le chemin que nous avons emprunté. J’ai toujours su que je monterais bientôt sur le podium. Nous allons continuer à essayer d’être plus réguliers et d’avoir plus d’occasions d’y parvenir. J’ai toujours pensé que Williams allait vers le succès."

Aujourd’hui, Williams est cinquième au classement. Quel a été le plus grand changement dans la culture et l’approche de l’équipe ?

"La culture, en termes de conviction et de confiance. Quand j’ai rejoint l’équipe, on était un peu en bas de l’échelle. Je pense qu’ils s’attendaient à ce que ’c’est comme ça que ça se passe, que c’est là que nous avons notre place’. Il y a eu un énorme changement en termes d’ouverture d’esprit, de volonté d’expérimenter en général, et de soif d’évoluer et de devenir une équipe de haut niveau. C’est en grande partie grâce à James et aux personnes clés de l’équipe qui ont fait bouger les choses. Ce n’est pas chose facile, et il ne faut pas passer inaperçu à quel point l’ambiance au sein de l’équipe a changé depuis mon arrivée."

"En toute honnêteté, lorsque j’ai signé avec Williams, l’équipe présentait certaines qualités, mais il n’était pas évident qu’elle allait se retrouver dans la position où elle se trouve aujourd’hui et connaître le parcours dont nous parlons. Le changement le plus important s’est produit ces deux dernières années, où de nombreux éléments fondamentaux de l’équipe ont changé."

"Je trouve cela intéressant, car le passage de 2023 à 2024 a dû être perçu comme un recul en termes de performances, mais en réalité, c’est à ce moment-là que les fondements de l’équipe ont le plus changé. Cela a été l’une des étapes les plus importantes de toutes les années que j’ai passées avec l’équipe. Ce que vous voyez cette année est le résultat de nombreux changements que nous avons opérés il y a quelques années."

"Je suis heureux là où je suis. J’apprécie que James Vowles soit très honnête au sujet des faiblesses et des forces de notre équipe, cela rend le parcours crédible. Il ne dit pas ’l’année prochaine, nous serons en tête’. Il a en tête un plan calculé et réaliste. Jusqu’à présent, j’ai l’impression que nous sommes sur la voie qu’il a tracée, et cela me donne le sentiment d’être à ma place."

Pensait-il qu’un podium était possible dès 2025, ou cela a dépassé les attentes ?

"Je n’aurais jamais dit au début de l’année 2025 que nous allions décrocher un podium. Non. Mais en même temps, lorsque nous avons fait les essais à Silverstone en février, il était déjà clair que nous avions fait un grand pas en avant, plus grand que je ne l’imaginais."

"Ce qui m’enthousiasme, c’est que nous n’en sommes, selon moi, qu’à 60-70 % de notre parcours, peut-être même moins, et que nous pouvons déjà monter sur le podium. Il y a tellement de domaines que nous n’avons pas encore explorés et que nous savons devoir améliorer. Mais grâce au travail que nous accomplissons avec les ressources dont nous disposons, nous pouvons déjà talonner les meilleures équipes, ce qui me conforte encore plus dans l’idée que nous pouvons faire mieux."