’Je préfère être là où je suis’ : Piastri rappelle qu’il est leader du championnat

Oscar Piastri affirme rester le favori pour le titre mondial 2025, malgré la remontée spectaculaire de Max Verstappen et le retour de Lando Norris, revenus respectivement à 40 et 14 points du pilote McLaren F1.

Lors du Grand Prix des États-Unis, le pilote Red Bull a remporté sa troisième course sur les quatre dernières, partant de la pole position et devançant Norris, tandis que Piastri n’a terminé que cinquième.

Le revirement s’explique notamment par les évolutions introduites à Monza sur la RB21, qui ont permis à Verstappen de concurrencer les McLaren et de les dépasser. En parallèle, les performances de Piastri sont en berne, avec 37 points en quatre courses, contre 101 pour le Néerlandais sur la même période.

"Je préfère quand même être là où je suis plutôt qu’aux deux autres places" a déclaré Piastri. "Évidemment, ce week-end n’a pas été celui que je souhaitais ni celui auquel je m’attendais. Ce week-end a été très différent des deux précédents."

"Bakou a évidemment été un peu catastrophique pour des raisons très différentes et Singapour a été ce qu’il a été. Je pense donc que ce week-end a été un peu atypique par rapport aux autres."

Verstappen et la RB21 ont retrouvé leur domination et McLaren peine à trouver des solutions, mais Piastri se concentre uniquement sur le retour en forme dont il a besoin. Lorsqu’on lui a demandé si Verstappen était désormais plus inquiétant qu’auparavant, l’Australien tempère.

"Pas nécessairement. Il est évidemment là et il est rapide, mais pour moi, l’essentiel est d’essayer de comprendre pourquoi ce week-end a été difficile et de retrouver la forme que nous avions au début de la saison. C’est donc ma priorité, et si nous y parvenons, les résultats suivront."

Ainsi, lorsqu’on a demandé au pilote de 24 ans et leader du championnat si Verstappen avait un avantage psychologique, celui qui était vu comme inamovible récemment assure qu’il n’y a pas de dynamique de ce genre.

"Pas nécessairement. Il a évidemment réalisé de bonnes performances lors des dernières courses, mais en fin de compte, si nous parvenons à retrouver notre rythme, et certainement pour moi, à retrouver le rythme, alors je n’ai pas d’inquiétudes majeures."

"Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans le championnat, en tout cas pour Max. Il a évidemment rattrapé son retard assez rapidement, mais l’écart n’est pas négligeable à cinq manches de la fin. Je pense donc que si nous parvenons à retrouver notre rythme, tout se passera bien."

Revenant sur sa course d’Austin, Piastri reconnait que la performance n’était pas au rendez-vous : "Je n’ai pas vraiment d’idées pour le moment. Les qualifications se sont bien passées de mon côté, mais je n’avais tout simplement pas le rythme."

"Et honnêtement, c’était à peu près la même chose pendant la course. Ce tracé est assez intéressant : il y a beaucoup de virages à très grande vitesse avec beaucoup de rebonds, et beaucoup de virages à très faible vitesse, donc il faut être bon dans les deux domaines."

"En fait, il n’y a pas beaucoup de virages à vitesse moyenne, il y en a quelques-uns, mais la plupart sont à l’extérieur, donc pour moi, ce n’est pas un terrain de chasse particulièrement propice depuis le début de ma carrière en F1. D’une certaine manière, je ne peux pas dire que je sois surpris que ce week-end ait été difficile, mais j’espérais évidemment mieux."