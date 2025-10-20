Sous pression, Leclerc signe un podium synonyme d’unité chez Ferrari

Troisième à l’arrivée du Grand Prix des États-Unis, Charles Leclerc a signé à Austin l’un de ses week-ends les plus solides de la saison, une performance d’autant plus remarquable qu’elle s’est dessinée après un début de week-end pour le moins compliqué.

Victime d’un problème de boîte de vitesses dès la seule séance d’essais libres, le Monégasque a dû composer avec un temps de roulage limité avant de redresser la barre lors des qualifications et du Sprint. Dimanche, il a conclu ce travail de fond par un podium mérité, synonyme de soulagement et de fierté pour toute la Scuderia.

Car au-delà du résultat brut, cette course texane représente une bouffée d’air pour Leclerc comme pour l’équipe italienne. Dans un contexte de rumeurs persistantes autour de Maranello, le pilote a tenu à rappeler que la cohésion et la concentration restaient intactes.

Excellente stratégie, course brillante. Compte tenu de votre position vendredi, à quel point ce revirement est-il satisfaisant ?

Je suis très heureux. Je suis très heureux parce que nous avons évidemment eu un problème de boîte de vitesses lors de la Libre, ce qui nous a coûté quelques tours, ce qui signifie que nous étions un peu en retrait et que nous avons essayé de rattraper notre retard lors des qualifications et de la course sprint. Puis, lors des qualifications, nous avons procédé à quelques réglages et avons gagné beaucoup en performances. Et dimanche, la course s’est très bien passée pour nous.

C’est donc une bonne chose, surtout compte tenu de la situation générale. La deuxième partie de la saison n’a pas été facile. Il y a des rumeurs et des bruits de couloir totalement infondés autour de l’équipe. Et je pense que démontrer que dans ce genre de situation, nous pouvons rester concentrés sur notre travail et être récompensés par un podium est vraiment très gratifiant.

Le coup stratégique a été de partir avec des pneus tendres et de devancer Lando pendant environ 50 tours. Pensiez-vous prendre un gros risque en faisant cela ?

Je savais que c’était une stratégie agressive. Mon plan était d’être en tête après le premier virage. Je n’y suis pas tout à fait parvenu, mais j’ai au moins gagné une place, ce qui m’a un peu aidé en me permettant de rouler dans le sillage des autres. Et cela a clairement aidé notre course. Encore une fois, je savais que c’était agressif, mais compte tenu de mes sensations avec les pneus durs lors de la Libre, j’étais convaincu que je ne voulais pas du tout de ces pneus. Donc oui, j’étais juste un peu inquiet lorsque mon ingénieur m’a contacté par radio sur la grille et que j’étais la seule voiture sur la grille, équipée de pneus tendres. Je me suis dit : ’Bon, peut-être que quelque chose ne va pas’. Mais au final, c’était un bon choix.

À quel point l’attaque de Lando à quatre tours de l’arrivée vous a-t-elle surpris ? Pensiez-vous avoir assez d’avance sur lui à ce moment-là ?

Lando avait quatre ou cinq tours pour refroidir ses pneus, et je savais que lorsqu’il reviendrait, il serait très difficile de le garder derrière moi. J’ai essayé, car j’avais réussi à le faire pendant plusieurs tours, mais vers la fin, les pneus commençaient à avoir un peu plus de mal.

Vous nous avez offert l’une des courses les plus passionnantes, avec des dépassements au coude à coude. Est-il difficile de suivre et de dépasser avec cette génération de F1 ? Avec les nouvelles réglementations qui entreront en vigueur la saison prochaine, pensez-vous que la situation s’améliorera ?

Je n’ai pas vraiment suivi toute la course de là où je suis, évidemment ! Mais c’est un circuit que nous apprécions beaucoup, je trouve. La configuration du circuit et l’ouverture des entrées de virage le rendent très divertissant et agréable, car il offre différentes trajectoires. Et oui, cela favorise l’action et les dépassements. Donc, oui, j’ai vraiment beaucoup apprécié. Puis, pendant les derniers tours que j’ai faits derrière Lando, j’ai eu plus de mal avec les pneus. Je ne l’ai donc pas suivi très longtemps.

A Mexico, où il fait chaud et où l’altitude est élevée, comment pensez-vous que la Ferrari va réagir à des conditions climatiques totalement différentes de celles que vous avez connues toute l’année ? Carlos Sainz a gagné là-bas l’année dernière avec la Ferrari...

Oui. Mais nous sommes dans une situation différente aujourd’hui. Je veux toujours croire que nous pouvons gagner une course avant la fin de la saison. Mais encore une fois, je pense que nous devons être réalistes quant à notre situation et je ne pense pas que nous ayons la voiture pour y parvenir. Je pense que ce week-end a été parfait pour l’équipe et je serais surpris si nous pouvions faire mieux d’ici la fin de l’année. Mais nous allons prendre les courses les unes après les autres et voir ce que nous pouvons faire.