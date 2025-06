Piastri : aucune décision prise chez McLaren F1 après l’accrochage au Canada

Oscar Piastri a insisté sur le fait que son accrochage avec son coéquipier Lando Norris ne justifiait pas de décision importante, le duo de McLaren F1 restant autorisé à courir l’un contre l’autre.

Le leader du championnat et le Britannique se sont accrochés au 67e tour du Grand Prix du Canada mais Norris s’est immédiatement imputé la responsabilité. Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, affichant une réaction sereine face à l’incident, cela semble avoir eu un impact positif au sein de l’équipe de Woking.

"Tout s’est bien passé. La moitié de la discussion a eu lieu en salle des commissaires, donc c’était amusant."

"Nous en avons parlé franchement avant même de rentrer dans le garage de l’équipe. Lando a levé les mains et s’est excusé, donc tout va bien et j’ai hâte de reprendre la course."

Stella a indiqué après la course que l’incident et la réaction de Norris avaient renforcé l’approche de l’équipe malgré le non-respect des règles "Papaya".

Piastri l’a reconnu, mais a réaffirmé la conviction de Stella selon laquelle la gestion de l’incident avait été optimale.

"Je pense que la première règle, qu’elle soit écrite ou non, est que deux voitures d’une même équipe ne s’accrochent pas. Je pense donc que c’est l’essentiel. Mais au Canada, ce que nous avons bien fait cette année avant le Canada, c’est de reconnaître que c’est une possibilité."

"Et je pense que nous avons très bien géré la situation au Canada et depuis. Je pense que notre approche actuelle est la bonne. C’est évidemment difficile à gérer, mais c’est un problème positif à certains égards."

"Je pense donc que ce que nous avons fait est bien et nous demandons tous deux une chance équitable."

Piastri a rejeté toute suggestion selon laquelle l’approche de l’équipe, et donc le déroulement de la course au championnat, aurait pu être modifié, affirmant que la situation était restée inchangée.

"Non, c’est comme d’habitude. Évidemment, ce qui s’est passé au Canada n’était pas idéal, mais nous sommes toujours libres de courir, de nous battre pour le championnat chacun, alors non, continuons la course et veillons à ne plus jamais nous retrouver l’un dans l’autre."

Stella a également admis après le Canada qu’un incident plus important était toujours une probabilité, affirmant.

"Oui, l’incident au Canada ne justifiait pas de grandes discussions ni de grandes décisions. C’était une erreur de jugement de la part de Lando, qu’il a admise et pour laquelle il s’est immédiatement excusé. Je ne pense pas qu’il en fallait plus."

"Nous savions dès le début de l’année que la lutte serait probablement serrée entre Lando et moi, avec le championnat en jeu. Ce n’est donc une surprise pour personne que nous nous retrouvions dans cette situation."

"En fin de compte, je pense qu’il faut simplement essayer d’être le plus rapide possible, faire les bons choix, c’est tout ce qu’on peut faire. Et je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais Lando et moi ne voulons pas nous contenter d’une seule opportunité de remporter le championnat, juste cette année. Nous voulons que cela perdure tant que nous serons en Formule 1."

"Et je pense qu’il y a quelques semaines, le gros titre disait qu’il n’était pas judicieux de se battre ensemble pour un championnat ou de gagner un championnat et de tout faire s’écrouler."

"C’est toujours au cœur de nos préoccupations. Et nous voulons ces succès pour les années à venir. Et avoir une équipe unie est un moyen très simple d’y parvenir."