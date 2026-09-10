Hülkenberg prédit un week-end ’chargé’ sur un Madring ’rythmé’

Nico Hülkenberg espère continuer sa progression ce week-end à Madrid, après une course à Monza qui s’est avérée meilleure que prévu. Le pilote Audi F1 se veut positif et pense que le tracé madrilène conviendra davantage à la R26, avec de nombreux virages et des exigences différents de ce que demandait le tracé italien, parsemé de longues lignes droites.

Selon l’Allemand, Madrid n’a rien en commun avec le tracé de la semaine dernière, qui mettait surtout en avant les lacunes du bloc propulseur Audi, et qui avait été la cause de l’absence de points pour l’équipe au GP d’Italie.

"Monza est un circuit unique, très haute vitesse, et différent de ce qu’on a habituellement. Seul Bakou a une ligne droite si grande, et ce n’est similaire que sur cette ligne droite, le reste est différent" a noté Hülkenberg.

"C’était intéressant, on était relativement compétitifs, surtout en course, notre rythme était bon. On a eu des soucis au tour 1 et au départ qui nous ont coûté du temps mais on était compétitifs dans le peloton et on a manqué les points de peu."

Interrogé sur ce qu’il a pu voir du circuit et ce qu’il attend comme défi, Hülkenberg craint que les erreurs soient faciles à commettre, et il a donc travaillé dans le simulateur pour avoir un bon rythme et une bonne vision des pièges que réserve le Madring.

"Jusqu’ici ça va, on en saura davantage dans 24 heures ! Dans le simulateur c’était rythmé, rapide, des virages à l’aveugle donc c’est un gros défi. Et on apprendra demain ce qu’il en est avec le grip, les pneus etc, donc on se prépare à un week-end chargé et intense."

"Je n’en ai pas encore vu beaucoup, je vais aller faire un tour après et c’est le plus intéressant pour un pilote, on a beaucoup à apprendre, c’est toujours excitant de découvrir un nouveau circuit, donc il va falloir se préparer."

"C’est un circuit long, beaucoup de virages, beaucoup de changements de direction à haute vitesse, il faudra donc faire beaucoup de tours pour se mettre dans le rythme, avoir la dynamique d’enchaînement des virages, savoir ce qui vient. Ce n’est pas le plus difficile à apprendre, je sais où tourner à gauche et à droite !"