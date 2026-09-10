Après le fiasco de Monza, Hamilton et Leclerc veulent déjà relancer Ferrari

Ferrari a connu un week-end particulièrement difficile à domicile, avec la frustration d’un léger accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton au premier virage, et un énorme crash pour le Monégasque au deuxième tour. Mais pour Lewis Hamilton, il n’y a pas péril en la demeure et la Scuderia a les moyens d’aller chercher de bons résultats et surtout de rebondir après une grande déception devant les tifosi à Monza.

Le Britannique s’est félicité du retour en forme de Leclerc après son gros accident, et il se dit positif en vue du Grand Prix de Madrid ce week-end, assurant au passage que malgré les apparences et les rumeurs, l’ambiance et la communication sont bonnes au sein de l’équipe de Maranello.

"Je suis vraiment heureux qu’il soit en très bonne santé et qu’il soit de retour ici ce week-end, parce que nous avons besoin de lui dans la bataille pour défier Mercedes ensemble" a déclaré Hamilton à Madrid.

"Il y a toute cette discussion sur la communication, l’exécution et ce genre de choses, mais la communication entre John [Elkann, président exécutif], Benedetto [Vigna, directeur général], Fred et ses pilotes est vraiment excellente."

"Nous nous asseyons tous et discutons ensuite, nous réglons le problème et nous passons à autre chose pour que rien ne subsiste. Nous cherchons simplement à savoir comment nous pouvons mieux travailler ensemble."

Malgré ces couacs et les difficultés qui s’accumulent parfois, l’espoir demeure pour le septuple champion du monde, qui est convaincu que Ferrari a les bons ingrédients pour aller chercher des résultats positifs.

"Je crois toujours fermement que Ferrari a absolument tout ce dont nous avons besoin pour gagner. Il faut naturellement que tout s’aligne pour réussir à accomplir ce que nous essayons d’accomplir. C’est aussi difficile quand on se bat contre l’équipe qui est juste devant en termes de performances. Je pense que nous devons simplement continuer."

"Nous avons posé de vraiment bonnes bases lors de cette première partie de l’année et nous devons simplement continuer à bâtir dessus. L’équipe a travaillé incroyablement dur pour apporter des évolutions week-end après week-end. Nous venons manifestement de franchir un cap avec le moteur, ce qui est un vrai point positif."

"Je pense qu’il est très important de simplement le reconnaître. J’ai confiance en tout ce que nous faisons, dans les étapes que nous franchissons. Je fais confiance à Fred, et je crois vraiment que nous arriverons là où nous voulons aller. Que ce soit la semaine prochaine, dans plusieurs semaines ou l’année prochaine, nous continuerons à pousser."

Leclerc confirme qu’il est "à 100 %" ce week-end

Charles Leclerc s’est dit quant à lui prêt à reprendre le volant au Grand Prix de Madrid après son accident à Monza. Le Monégasque a subi plusieurs examens médicaux en début de semaine et a confirmé ce jeudi qu’il est en pleine possession de ses moyens pour courir.

"Je serai à 100 % en forme. Je veux dire, c’est seulement juste après le crash que c’était un peu étrange et que je me suis senti un peu étourdi. Mais très vite, dès le lundi après-midi, je me suis senti mieux" a déclaré Leclerc.

"J’ai eu pas mal de traitements pour le cou, parce que c’est là que la majeure parte du choc est allée, et je me sens bien maintenant. Je suis donc prêt pour ce week-end. J’ai fait pas mal d’examens, et tous les examens étaient totalement bons. Donc pas d’inquiétude pour ce week-end."

Bien qu’il ait connu un dimanche difficile après son accident, et malgré le fait qu’Antonio Giovinazzi soit prêt à courir au cas où il se sente mal, le Monégasque assure n’avoir eu aucun doute sur sa présence au volant.

"Non, pas à ce point-là. J’ai ressenti de la raideur et probablement un peu de douleur au cou lundi. Mais en termes de vision, c’était très court. Juste après être monté dans la voiture, c’était juste un œil qui ne fonctionnait peut-être pas correctement."

"Mais c’était complètement rétabli après quelques secondes. Donc, je n’étais pas trop inquiet. Je savais que c’était un gros choc, et évidemment, ce n’est jamais une bonne chose pour le corps, mais tout de suite, je pouvais voir plutôt bien."

Les qualifications pourraient être la clé du week-end sur un tracé très sinueux et difficile pour doubler, de ce qu’il a vu dans le simulateur et lors de la journée de roulage cet été (photo en bas) : "Cela ressemble à un circuit très exigeant et exactement le genre de tracé que j’apprécie en tant que pilote."

"Je m’attends à ce que les opportunités de dépassement soient assez limitées dimanche, donc les qualifications risquent d’être particulièrement importantes. Notre priorité sera de maximiser les essais afin d’arriver en Q3 avec la bonne voiture et de pouvoir réaliser un tour solide. J’ai vraiment hâte d’y être."