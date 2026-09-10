Bottas voit un coup à jouer pour Cadillac F1 à Madrid

Le nouveau circuit de Madrid représente une inconnue pour l’ensemble du plateau de Formule 1, mais cette absence de références pourrait aussi offrir une occasion intéressante à Cadillac. Valtteri Bottas, qui compte déjà treize participations au Grand Prix d’Espagne, se montre particulièrement enthousiaste à l’idée de découvrir ce tracé inédit, qu’il compare à un mélange entre Djeddah et Bakou. Le Finlandais espère surtout profiter d’un week-end potentiellement chaotique pour permettre à sa nouvelle écurie de se rapprocher de ses adversaires.

Interrogé sur son enthousiasme à l’approche de cette nouvelle épreuve madrilène, Valtteri Bottas n’a pas caché son intérêt pour le tracé. Après treize Grands Prix disputés en Espagne, le pilote Cadillac apprécie notamment le caractère très différent de ce circuit par rapport aux autres rendez-vous du calendrier.

"Treize ! Eh bien, je suis enthousiaste. Comme Carlos l’a dit, je pense que le circuit a vraiment du caractère. C’est quelque chose de différent de tous les autres circuits. Pour moi, c’est un peu une combinaison entre Djeddah et Bakou, d’une certaine manière. Il semble difficile, technique, et représente un défi pour chaque écurie et chaque pilote. C’est pour cela que je suis enthousiaste. Il a l’air vraiment sympa."

Cette nouveauté constitue également une particularité importante pour Cadillac, mais l’écurie américaine ne sera évidemment pas la seule à devoir découvrir le circuit. Toutes les équipes devront trouver leurs réglages sans disposer de données historiques, ce qui pourrait temporairement réduire les écarts.

Bottas estime toutefois que cet avantage potentiel ne devrait pas durer tout le week-end. Selon lui, les premières heures pourraient permettre de niveler quelque peu les performances, avant que les équipes les plus expérimentées dans l’exploitation de leur monoplace ne reprennent progressivement l’avantage.

"Probablement au début du week-end, oui. Mais je dirais que notre plus grande opportunité est que je m’attends à un week-end un peu plus désordonné pour tout le monde, avec la recherche des réglages. Les pilotes vont commettre des erreurs. Donc oui, si nous pouvons faire un week-end sans faute, c’est là que nous pouvons avoir un peu plus de chances ici."

"Et oui, quand je pense déjà au dimanche, je pense que ce sera une course assez intéressante et que cela peut représenter une opportunité."

À Monza, Bottas et Sergio Pérez avaient tous deux vu le drapeau à damier, un résultat d’autant plus important que l’écurie américaine a connu plusieurs problèmes de fiabilité depuis ses débuts en Formule 1.

Pour Bottas, terminer la course italienne avait donc une valeur particulière. Le pilote Cadillac explique qu’il lui aura fallu attendre près de deux mois avant de retrouver le drapeau à damier, tandis que les deux voitures avaient cette fois réussi à parcourir l’intégralité de l’épreuve sans rencontrer de problème majeur.

"Pour moi, cela faisait presque deux mois que je n’avais pas terminé une course, donc c’était bien de terminer avec les deux voitures. Nous n’avons vraiment rencontré aucun problème à Monza, ce qui me donne davantage de confiance ici."

"Mais c’est une configuration différente. La météo va à nouveau se réchauffer pour dimanche, donc nous savons que nous allons devoir garder un œil sur tout cela."

Le pilote finlandais a également été interrogé sur les premières semaines de la nouvelle direction de Cadillac. Environ un mois après l’arrivée de Marcin Budkowski dans ses nouvelles fonctions, Bottas estime toutefois qu’il est encore trop tôt pour juger précisément les changements apportés par rapport à la période durant laquelle l’écurie était dirigée par Graeme Lowdon.

"Je dirais que c’est encore un peu trop tôt. Marcin n’est pas arrivé depuis très longtemps. Il a été très occupé à essayer de faire connaissance avec des centaines de nouvelles personnes, à comprendre comment l’équipe a fonctionné dans le passé et ce qui doit être changé."

"Il a été à fond dans son travail, mais il est trop tôt pour dire que quelque chose a réellement changé, ce qui est plutôt une bonne chose pour moi. Rien n’a vraiment changé dans notre manière de fonctionner lors des week-ends de course, ni dans notre préparation des Grands Prix."

"Il n’y a pas eu de compromis à cause de ce changement jusqu’à présent. Je pense donc que nous avons simplement besoin de plus de temps pour voir ce qu’il peut faire."

Bottas se montre enfin plutôt positif concernant le style de Budkowski, tout en refusant de tirer des conclusions définitives après seulement quelques semaines.

"Jusqu’à présent, cela semble prometteur. J’aime son style de leadership et il semble être quelqu’un qui travaille dur, et cela finira par payer."