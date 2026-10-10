Hülkenberg est ’heureux’ de sa 7e place et remercie les pilotes McLaren F1

Leur accrochage l’a fait entrer dans les points

Hülkenberg est ’heureux’ de sa 7e place et remercie les pilotes McLaren F1
Auteur : Emmanuel Touzot
10 octobre 2026 - 13:56

Nico Hülkenberg a inscrit deux points lors du Sprint du Grand Prix de Singapour avec sa septième place. Le pilote Audi F1 a été à la lutte en début de course, grâce notamment à un dépassement sur Pierre Gasly qui a dû sortir de piste pour éviter l’Allemand, et il a intégré en fin de course la zone des points en récupérant la septième place.

En effet, il a dépassé les deux pilotes McLaren qui se sont accrochés dans le dernier tour, ce qui l’a fait passer de la neuvième à la septième place dans la dernière boucle, et lui a donné ces deux points.

"Ce n’était pas une course spectaculaire, j’ai lutté côte à côte contre Ollie au premier tour et j’ai perdu une place. J’ai passé Pierre en piste, et ensuite c’était surtout savoir qui gérait le mieux ses pneus intermédiaires," a déclaré Hülkenberg.

"C’était un peu étrange après que la piste a séché. On a eu un beau cadeau de la part des McLaren à la fin de la course, mais je suis heureux de prendre ces deux points. On va repartir de zéro et y retourner cet après-midi."

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