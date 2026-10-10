Hülkenberg est ’heureux’ de sa 7e place et remercie les pilotes McLaren F1

Nico Hülkenberg a inscrit deux points lors du Sprint du Grand Prix de Singapour avec sa septième place. Le pilote Audi F1 a été à la lutte en début de course, grâce notamment à un dépassement sur Pierre Gasly qui a dû sortir de piste pour éviter l’Allemand, et il a intégré en fin de course la zone des points en récupérant la septième place.

En effet, il a dépassé les deux pilotes McLaren qui se sont accrochés dans le dernier tour, ce qui l’a fait passer de la neuvième à la septième place dans la dernière boucle, et lui a donné ces deux points.

"Ce n’était pas une course spectaculaire, j’ai lutté côte à côte contre Ollie au premier tour et j’ai perdu une place. J’ai passé Pierre en piste, et ensuite c’était surtout savoir qui gérait le mieux ses pneus intermédiaires," a déclaré Hülkenberg.

"C’était un peu étrange après que la piste a séché. On a eu un beau cadeau de la part des McLaren à la fin de la course, mais je suis heureux de prendre ces deux points. On va repartir de zéro et y retourner cet après-midi."