Lawson a eu ’un peu de chance’ mais signe une très belle 5e place au Sprint F1
Racing Bulls creuse encore un peu l’écart avec Alpine
Liam Lawson a terminé cinquième du Sprint à Singapour après une course solide dans la position de meilleur des autres. Le pilote Racing Bulls a réussi son départ et a roulé dans le sillage des équipes de pointe en début de course avant de perdre un peu de temps mais de rester largement devant le reste de la grille et de signer un excellent résultat pour son équipe.
Le Néo-Zélandais était déjà dans la zone des points en septième place tout au long de la course, et il a profité de l’accrochage des McLaren entre Lando Norris et Oscar Piastri pour gagner deux positions de plus et atteindre le top 5 final.
"On est allés dans les points par nous-mêmes et on a eu de la chance à la fin. Je suis très heureux, c’est une très bonne journée jusqu’ici, la voiture était bonne dans ces conditions en course, et elle était hier en qualifications" a déclaré Lawson.
Grâce à ce résultat, Racing Bulls porte son avance sur Alpine F1 à 26 points en cinquième place du championnat, un écart qui continue à se creuser. Si Norris est pénalisé et que cela fait gagner une place à Pierre Gasly, l’écart sera de 25 points.
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