Bearman admet un peu de ’chance’ mais est ’fier’ de Haas F1 après ses points au Sprint

"C’est un bon rappel qu’on doit toujours être dans le coup"

Auteur : 10 octobre 2026 - 14:11

Oliver Bearman pensait être en chemin pour inscrire un point lors du Sprint de Singapour, mais il en a finalement ramené trois dans le dernier tour. En effet, le pilote Haas F1 a profité de l’accrochage entre les McLaren pour aller chercher la sixième place de la course du samedi, lui permettant de signer un résultat inattendu, alors que l’équipe marque rarement des points dans ces conditions.

Selon le Britannique, c’est le rappel que tout doit être fait parfaitement en toutes circonstances car les rebondissements en course peuvent apporter des résultats inattendus et inespérés, même pour un team de milieu de grille. "C’était une très bonne course. La voiture était géniale, très rapide, on volait en course, je suis très fier de la voiture. Pour marquer des points en Sprint, on doit être chanceux bien sûr, mais on a aussi très bien exécuté la course" a déclaré Bearman. "Je suis fier de ma performance, tout s’est mis bout à bout et quand c’est le cas, on marque des points. C’est un bon rappel pour toute l’équipe qu’on doit toujours être dans le coup, même si on n’est pas dans les points au mérite, car quelque chose peut toujours se produire."

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