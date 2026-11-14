Slater raconte le ressenti ’surréaliste’ au volant d’une F1 après ses tests

Freddie Slater a fait ses débuts en Formule 1 lors des séances d’essais libres aux Grands Prix du Mexique et du Brésil, avec Audi F1, qui gère sa carrière et en a fait le membre le plus important de son académie de jeunes pilotes. Âgé de seulement 18 ans, il monte les échelons de la monoplace après avoir terminé vice-champion en F3, et il sera en Formule 2 en 2027 pour tenter de lutter pour le titre.

Le Britannique a eu de nombreuses adaptations à surmonter ces dernières saisons, mais c’est clairement le passage dans une Formule 1 qui l’a le plus surpris, et il a confié à la BBC que ses dernières expériences étaient exceptionnelles.

"Vous arrivez à 350 km/h dans le premier virage au Mexique, je n’ai jamais rien vécu de tel, honnêtement c’est tout simplement incroyable" a-t-il déclaré. "En 2023, j’étais encore en karting, puis l’année dernière j’étais dans le championnat de Formule Régionale que j’ai remporté, et cette année en Formule 3."

"C’était génial d’avoir le soutien d’Audi et le soutien de personnes comme le directeur d’équipe Mattia Binotto et le directeur de la compétition Allan McNish. Je ne m’attendais pas à ce que cette opportunité se présente si tôt, pour être honnête."

"J’adore tout simplement la vitesse et être assis dans cette voiture de F1 a été la sensation la plus surréaliste et incroyable. J’ai attendu cela toute ma vie. Je pense que la grande différence avec le paddock de F1 réside dans le nombre de personnes, vous avez des centaines de personnes derrière vous pour mettre cette voiture en piste."

Le temps de roulage de Slater a été écourté à ces deux occasions en raison de problèmes mécaniques, mais il n’a pas voulu rester frustré par cela : "Honnêtement, je n’arrivais pas à y croire quand on m’a dit que j’allais piloter... c’était tout simplement incroyable d’enchaîner ces tours avec les forces et les vitesses en jeu."

Courir dès son plus jeune âge signifiait concilier les examens et les devoirs scolaires avec les voyages autour du monde, puisqu’il a fait des études continues. L’ancien directeur de Slater, Mike Marie, à l’école de Bromsgrove, a salué l’ascension de son élève.

"Nous sommes tellement fiers de Freddie après ses premiers essais lors d’un week-end de F1. Mes souvenirs de Freddie sont ceux d’un garçon arrivant à l’école avec des trophées plus grands que lui, toujours incroyablement talentueux, nous lui souhaitons bonne chance sur la scène mondiale."

Slater se remémore avec affection ses années d’école et le soutien qu’il y a reçu : "J’ai dû m’absenter de manière prolongée pour aller courir, mais je garde aussi le souvenir des amitiés que j’ai nouées, des efforts que j’ai fournis dès mon plus jeune âge."

"J’adore rentrer à la maison après un week-end de course chargé, c’est agréable de décompresser loin de la pression du paddock, mais aussi de retrouver ma famille et mes amis."

"Le sport automobile est dans ma famille, mon père courait lui-même, mes deux frères gravissent également les échelons, dont le plus jeune a 10 ans et vient de commencer le karting."

Slater va désormais se préparer pour une saison en Formule 2 avec Invicta Racing, où il remplacera Rafael Câmara avec l’espoir du même succès : "Accéder à la Formule 1 est super difficile parce que les marges sont infimes et que les pilotes sont au sommet de leur art."

"Bien sûr, je veux remporter un championnat, cela doit être l’objectif chaque année, mais il s’agit aussi de progresser en tant que pilote. C’est un sport exigeant en termes de longueur des saisons, il y a tellement d’essais et d’entraînement, c’est l’envers du décor que les gens ne voient pas."