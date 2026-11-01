Hülkenberg est encore 11e, Bortoleto surnage malgré la malchance

Audi F1 continue de montrer des performances qui rapprochent l’équipe de la Q3, mais de nouveau lors du Grand Prix du Mexique, Nico Hülkenberg s’est qualifié en 11e position. C’est la septième fois en 19 courses que le pilote allemand est à cette place du premier éliminé en Q2, mais le rythme montré par l’équipe et par la R26 en qualifications a de quoi lui donner le sourire.

S’il ne cache pas une certaine déception, l’Allemand est toutefois satisfait de faire de bons chronos, et la possible pénalité de Liam Lawson pourrait le faire avancer d’un rang sur la grille ce dimanche, selon le verdict des commissaires.

"Dans l’ensemble, c’était une plutôt bonne séance de qualifications. Nous avons progressé régulièrement ; les tours étaient propres et je ne pense pas qu’il restait beaucoup de marge" a déclaré Hülkenberg.

"Bien sûr, manquer la Q3 pour seulement trois centièmes est un peu dommage, mais c’est dire à quel point la lutte est serrée dans le milieu de grille. La 11e place n’est pas une mauvaise position de départ, et nous disposons par ailleurs d’un train de pneus tendres neuf, ce qui pourrait s’avérer utile en course."

"La course ici est toujours exigeante, notamment en ce qui concerne la gestion des températures et le refroidissement de l’unité de puissance. Nous allons examiner nos options stratégiques et voir ce que nous pouvons en tirer."

Gabriel Bortoleto connait un week-end cauchemardesque. Après avoir donné le volant de sa voiture en EL1 et subi un problème qui l’a bloqué au garage durant la plupart des EL2, il a été arrêté en EL3 par un autre souci et n’a pas pu faire un tour rapide. Le voir se qualifier 14e à trois dixièmes de son équipier est plutôt impressionnant dans ces conditions.

"C’est regrettable de ne pas avoir pu participer aux essais libres 3 plus tôt ce samedi, mais les mécaniciens ont accompli un travail incroyable pour remettre la voiture en état en vue des qualifications" a noté le Brésilien.

"Je tiens donc à remercier chaleureusement toute l’équipe pour ses efforts. Au moins, j’ai pu accumuler quelques tours supplémentaires avant la course, ce qui est un point positif compte tenu de tout ce qui s’est passé ce week-end."

"La Q1 s’est très bien passé, j’ai même eu le sentiment que nous avions le potentiel pour atteindre la Q3. Cependant, avec l’évolution de la piste et la modification de l’équilibre de la voiture, il est devenu un peu plus complexe de s’adapter, surtout compte tenu du manque d’essais et de réglages."

"Il est difficile de prédire comment se déroulera la journée de dimanche pour nous, mais nous tâcherons de rester appliqués et de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront."