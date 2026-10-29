Hülkenberg déplore les ’problèmes au départ’ d’Audi F1 avant le Mexique

Nico Hülkenberg est frustré de perdre beaucoup de temps lors des départs, et il pense que cela lui a coûté ses chances de points à Austin la semaine dernière, alors qu’il s’élançait 11e, a chuté jusqu’au 16e rang, et a réussi à remonter à sa place initiale. Sans cela, il aurait certainement pu jouer les points, alors qu’Audi F1 espère revenir sur Haas avant la fin de saison.

Interrogé sur les performances de la R26 le week-end dernier, il se félicite d’un bon rythme mais déplore ce retard pris à l’envol, qui ne cesse de coûter des positions et des points à Audi chaque week-end.

"Ca allait, mais le problème au départ nous fait perdre énormément de terrain, et c’est difficile à rattraper en course quand on se bat contre des gens qui ont un rythme similaire au nôtre" a déclaré le pilote allemand.

"On a fait ce qu’on a pu, mais c’est comme ça que ça s’est passé, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. C’est un peu dommage mais c’est dans le passé, on tourne la page maintenant et on pense à ce week-end qui arrive."

Alors que la lutte continue avec Haas, avec seulement sept points de retard sur la septième place du championnat du monde, il pense qu’aller la chercher est encore possible, à condition d’opérer à la perfection.

"On est à portée de tir, mais on doit être propres, on ne doit pas avoir de lacunes, nous en tant que pilotes, et aussi l’équipe sur le plan opérationnel, pour avoir des résultats, sans quoi on va la rater. C’est souvent sur le fil avec Racing Bulls et Alpine, dont tout est à jouer, la lutte est intense."

MOTEUR

"C’est difficile pour le moteur, pour son refroidissement et le refroidissement des freins. Dans le passé, on souffrait davantage de pertes de puissance quand c’était davantage thermique, maintenant que c’est à égalité avec la partie électrique ça sera surement moins un sujet."

"On verra. C’est un endroit unique, le feeling de la voiture est bizarre en ayant si peu d’appui à cause de l’altitude, avec le manque de traînée et d’appui, donc on verra à partir de demain comment ça se passe."