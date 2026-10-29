Russell reconnait la domination d’Antonelli mais ’ce n’est pas la fin de mon parcours’

George Russell a reconnu sans détour la supériorité de Kimi Antonelli cette saison, alors que son équipier chez Mercedes pourrait décrocher son premier titre mondial dès ce week-end au Grand Prix du Mexique. Considéré comme le grand favori avant le début du championnat 2026, le Britannique a vu ses ambitions s’effondrer face à la régularité et aux performances de l’Italien. À 123 points de son équipier, Russell cherche toujours à comprendre les importantes fluctuations de son niveau de performance, tout en assurant que cette déception ne remet pas en cause ses ambitions de devenir un jour champion du monde.

George Russell ne cherche pas d’excuses pour expliquer l’absence de véritable rivalité avec Kimi Antonelli cette saison. Alors que le jeune Italien n’a besoin que de deux points au Grand Prix du Mexique pour être assuré de remporter le championnat du monde, son équipier reconnaît tout simplement qu’il n’a pas été à son niveau.

Pour Russell, qui abordait la saison avec le statut de favori, la campagne 2026 s’est révélée particulièrement décevante. Désormais engagé dans une lutte avec au moins trois autres pilotes pour la deuxième place du championnat, le Britannique admet que les performances d’Antonelli ont largement contribué à préserver une relation sereine entre les deux hommes.

Interrogé jeudi en conférence de presse sur leurs rapports, Russell a souligné que leur bonne entente n’avait jamais été réellement mise à l’épreuve.

"Sur le plan personnel, Kimi est évidemment quelqu’un de formidable, avec beaucoup d’énergie. Nous n’avons eu aucune raison cette année de ne pas poursuivre notre excellente relation."

Selon lui, les rivalités les plus intenses naissent généralement d’incidents ou de confrontations directes en piste. Or, les deux pilotes Mercedes ont relativement peu connu ce type de situations, certaines de leurs batailles ayant notamment été interrompues par des problèmes de fiabilité.

"Je pense que beaucoup de rivalités en piste commencent à cause d’incidents ou de comportements en course, et la vérité, c’est qu’il a évolué à un niveau supérieur au mien cette année. Nous ne nous sommes donc pas retrouvés très souvent dans cette situation. Il y a eu une ou deux courses, mais lorsqu’il s’agit de la course elle-même, nous restons plutôt chacun de notre côté."

Russell ne comprend pas les fluctuations de ses performances

Au-delà de la réussite d’Antonelli, Russell s’interroge surtout sur sa propre saison, marquée par des périodes de grande compétitivité suivies de week-ends beaucoup plus difficiles.

Le Britannique avait pourtant bien commencé le championnat, avant de connaître un premier passage compliqué à Monaco. Il avait ensuite retrouvé un excellent niveau en Espagne et en Autriche, sans parvenir à maintenir cette dynamique.

Russell a en effet entamé la saison par une victoire en Australie. Mais depuis, il ne s’est imposé qu’à deux reprises, tandis qu’Antonelli a accumulé neuf victoires.

"J’ai bien commencé... Puis je suis sorti de Monaco, qui avait été un week-end difficile pour moi, je suis allé à Barcelone et j’ai été le plus rapide dans toutes les séances, j’ai signé la pole position, puis encore la pole en Autriche. Ensuite, mon niveau a baissé lors des courses suivantes."

"Après Bakou, où j’étais en pole pour huit dixièmes... je n’étais plus que huitième en Malaisie, je ne me souviens même plus..."

"Je pense que certains facteurs liés aux monoplaces cette année favorisent ou, au contraire, entravent un style de pilotage particulier," a expliqué Russell.

"J’ai toujours été un pilote qui se concentre sur le milieu et la sortie de virage, ce qui signifie souvent que je remets les gaz plus tôt que la plupart des autres. Avec ces nouvelles unités de puissance, cela implique une dépense d’énergie plus importante ; ce n’est donc pas toujours la manière la plus efficace de piloter vis-à-vis de l’unité de puissance."

"Deuxièmement, les pressions des pneus cette année, surtout à l’arrière, ont été très, très élevées. Pirelli applique une marge de sécurité assez importante, notamment sur le train arrière. Cela m’a donc quelque peu pénalisé en sortie de virage : le pneu arrière supporte moins bien la contrainte, et cela a également représenté une gêne au niveau de l’unité de puissance."

"Ce sont donc, en somme, ces deux facteurs qui ont véritablement entravé mon style de pilotage naturel ; je dirais même que c’est probablement l’élément le plus marquant de la saison."

Russell a confié que ses résultats étaient plus réguliers lors des saisons précédentes, alors qu’il disposait d’une voiture moins compétitive.

"J’ai le sentiment que, par le passé, je parvenais assez souvent à exploiter tout le potentiel de la voiture ; sur l’ensemble d’une saison, il n’y avait peut-être que quatre ou cinq courses où je n’avais pas réussi à en tirer le maximum. Je me souviens qu’en 2022, nous avons terminé dans le top 5 plus souvent que n’importe quel autre pilote - je crois que c’était lors de 19 courses sur 22 - alors que nous avions la troisième meilleure voiture du plateau."

"Cette saison, nous disposons de la meilleure voiture, mais je ne parviens pas à obtenir de tels résultats. C’est donc assez étrange, cela nous amène certainement à nous poser des questions, et ce n’est assurément pas faute d’avoir essayé."

Russell et Mercedes cherchent désormais à identifier les raisons de ces écarts de performance, afin de comprendre pourquoi certains week-ends lui ont permis de se battre aux avant-postes tandis que d’autres se sont révélés nettement plus compliqués.

"J’essaie simplement de comprendre ce qui a rendu les bonnes courses bonnes et les mauvaises courses mauvaises."

Le pilote de 28 ans a également révélé qu’il travaillait depuis sept ans avec des psychologues du sport, dans le but d’optimiser sa préparation mentale et de mieux comprendre ses performances.

Il estime que la Formule 1, notamment lors des qualifications, relève davantage d’une confrontation avec soi-même que d’un affrontement direct avec un adversaire.

"Nous ne sommes pas des boxeurs qui se battent sur un ring contre une autre personne. Nous nous battons contre nous-mêmes, un peu comme un golfeur. En qualifications, c’est vous... Je me regarde dans le miroir en me demandant ce que je dois faire pour ne plus connaître ces mauvaises performances."

Russell refuse de considérer 2026 comme une occasion définitivement perdue

Malgré la perspective de voir Antonelli décrocher le titre mondial au volant de la même Mercedes, Russell refuse de considérer cette saison comme un tournant irréversible de sa carrière.

"J’ai 28 ans, je vois Lewis être encore très compétitif à 41 ans, Fernando en a 45. Lewis a remporté la majorité de ses titres lorsqu’il avait la trentaine..."

"J’ai passé plus d’années de ma vie à faire de la compétition qu’à ne pas en faire. J’ai connu davantage d’années de réussite que d’échecs relatifs. Je ne pense pas qu’un seul sportif, aussi grand soit-il, ait été capable d’évoluer au plus haut niveau de sa carrière chaque année."

"Ce n’est pas la fin de mon parcours. J’ai encore 12 à 15 bonnes années devant moi."

Russell considère donc sa saison 2026 comme une déception importante, mais pas comme la fin de ses ambitions. Le Britannique entend tirer les enseignements de ses difficultés pour retrouver la régularité qui lui a manqué face à Antonelli.

Russell a confié qu’il ne tirerait aucune consolation du fait de terminer deuxième au classement général.

"Je pense que pour chaque pilote sur la grille, il n’y a qu’une seule position qui compte : la première place. Être le meilleur parmi les autres, ce n’est pas vraiment ce dont on rêve quand on est enfant."

"Bien sûr, je veux finir le plus haut possible. Je veux remporter autant de courses que possible, mais ce qui compte davantage pour moi, c’est de terminer la saison sur une dynamique positive, plutôt que de me focaliser sur le classement final en soi."

"Que je finisse deuxième, troisième, quatrième ou cinquième, mon sommeil ne sera affecté que par mes performances, et non par le résultat final. Dans ce sport, tant qu’on n’est pas premier, c’est un peu comme si on n’avait rien."

Russell privé des premiers essais libres au Mexique

Le week-end mexicain ne débutera toutefois pas dans les meilleures conditions pour Russell, qui accuse actuellement 123 points de retard sur Antonelli au championnat.

Le pilote Mercedes ne participera pas à la première séance d’essais libres vendredi, puisqu’il devra céder sa monoplace à Frederik Vesti, pilote d’essai de l’écurie allemande.

Le Danois a déjà participé à deux séances d’EL1 cette saison, en remplaçant Antonelli à Barcelone puis au Hungaroring.

Cette nouvelle participation signifie que Russell devra encore céder son volant lors de l’une des cinq dernières manches du championnat 2026, afin de satisfaire aux obligations réglementaires concernant les séances réservées aux jeunes pilotes.

Le Britannique devra donc attendre les EL2 pour commencer son travail en piste à Mexico, alors que son équipier pourrait y sceller définitivement le sort du championnat du monde dès dimanche.