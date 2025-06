Norris et Piastri ’aimeraient’ faire les 24H du Mans avec McLaren

McLaren a confirmé aujourd’hui son retour en championnat du monde d’endurance et aux 24 Heures du Mans à l’horizon 2027, en annonçant un accord avec United Autosports pour exploiter les futurs prototypes Hypercar de la marque, tandis que James Barclay, actuel patron de l’équipe Jaguar en Formule E, en prendra les rênes.

Zak Brown, le PDG de McLaren, a annoncé que Lando Norris et Oscar Piastri, les pilotes de la marque en F1, seraient intéressés à l’idée de rouler dans la classique d’endurance. A condition évidemment que la Formule 1 fasse attention aux autres calendriers et arrête de se placer les mêmes week-ends que les épreuves les plus mythiques du sport automobile.

"Je ne pense pas quils puissent faire partie du programme Hypercar. Feront-ilsles 24 Heures du Mans ? J’ai parlé de ce sujet avec eux deux. Ils aimeraient être au Mans dans l’une de nos voitures" a déclaré Brown, qui reconnait la complexité des calendriers, alors que les 24 Heures seront en face du GP d’Espagne l’année prochaine au calendrier.

"Vous savez que ces calendriers sont difficiles à tenir, avec les horaires élargis de toutes les séries de courses et les répercussions qui en découlent. Si vous déplacez cette date, cela peut fonctionner, mais cela a un effet domino. Je ne voudrais pas être la personne responsable des calendriers."

"Je pense que la Formule 1 fera tout ce qu’elle peut pour ne pas entrer en conflit avec Le Mans. Évidemment, il y a un conflit avec l’Indy [500] l’année prochaine, mais je pense que ce ne sera qu’une fois tous les cinq ans d’après ce que j’ai compris, donc je pense qu’ils essaieront d’éviter un conflit."

Pour compenser son engagement en WEC, McLaren quittera la Formule E, pour garder trois programmes de front avec la F1 et l’IndyCar : "Il y a plusieurs choses. D’une part, nous quittons évidemment la Formule E parce que nous ne voulons pas participer à plus de trois catégories à la fois."

"L’autre chose, c’est la façon dont on aborde la course. L’équipe d’IndyCar ne touche pas l’équipe de Formule 1 et vice versa. Il en va de même pour le WEC. Tout le monde est très dévoué et vous savez qu’une équipe de course installée à Indianapolis ne dispose d’aucune ressource."

"La pression exercée sur le système est donc plus forte en ce qui concerne mon temps, mon équipe commerciale, mon équipe financière et mon équipe des ressources humaines, mais il suffit d’augmenter les effectifs en conséquence."

"Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet, mais c’est aussi une question de timing. Vous ne voulez pas mordre plus que vous ne pouvez mâcher. Nous sommes donc convaincus qu’il ne s’agit pas d’un engagement trop important pour nous."

McLaren profite de sa bonne dynamique et de l’engouement autour du WEC : "Notre activité automobile a été rachetée par CYVN Holdings LLC d’Abu Dhabi et nous avons manifesté un vif intérêt pour la course automobile."

"Ils sont maintenant dans une excellente position [et] tournés vers l’avenir. La force de nos équipes de Formule 1 et d’IndyCar en est certainement un élément, ainsi que le succès de cette nouvelle plateforme, alors vous mettez tout cela ensemble, le moment est bien choisi."