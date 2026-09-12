Hülkenberg 11e, Bortoleto 12e : Audi F1 aux portes de la Q3 à Madrid

Audi F1 a confirmé sa bonne forme actuelle lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne sur le Madring, avec Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto respectivement 11e et 12e. Dans une séance particulièrement serrée sur un circuit où il est difficile de réunir tous les secteurs d’un tour parfait, l’écurie allemande a placé ses deux monoplaces aux portes du top 10. Hülkenberg a surtout échoué à seulement 19 millièmes de la Q3, une marge infime qui résume la compétitivité observée samedi à Madrid.

Le bilan de l’écurie souligne d’abord la difficulté de cette séance de qualifications, sur un tracé où assembler un tour complet représente un véritable défi. Malgré cela, Audi estime que Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto et leurs équipes respectives ont réalisé une prestation solide.

"Ce fut une séance de qualifications très serrée pour Audi F1 sur un circuit où il n’est pas facile de réussir des tours complets. Malgré cela, Nico et Gabi, tout comme les équipes, ont été capables de réaliser une bonne performance," a expliqué Allan McNish.

La différence entre une présence en Q3 et une élimination en Q2 s’est finalement jouée sur une marge infime pour Hülkenberg. L’Allemand, qui s’élancera 11e, n’a manqué la dernière partie des qualifications que de 0"019.

"Malheureusement, moins de deux centièmes de seconde faisaient la différence entre accéder à la Q3 ou non pour Nico : c’était une marge infime, mais nous étions juste du mauvais côté de celle-ci."

"Je pense que c’était le maximum que nous pouvions tirer de notre voiture, donc nous ne pouvons pas être trop déçus."

"Dans l’ensemble, avec les deux voitures à la lutte pour les premières places du top 10, c’était une nouvelle performance solide de la part de l’équipe, notamment au regard des évolutions que nos rivaux ont apportées lors des dernières courses."

Nico Hülkenberg a confirmé à quel point la bataille avait été serrée en Q2. L’Allemand a signé le 11e temps et devra donc s’élancer depuis la sixième ligne, mais il estime que le résultat reflète surtout l’extrême niveau de compétition observé sur ce nouveau circuit.

"C’était incroyablement serré aujourd’hui, et nous avons manqué la Q3 de seulement 0"019," a déclaré Hülkenberg.

"Nous savions que les qualifications seraient serrées sur un circuit entièrement nouveau, et c’est exactement ce qui s’est produit."

"Demain reste encore un peu une inconnue. C’est la première course ici, donc personne ne sait vraiment comment les choses vont se dérouler."

"Nous devons être prêts à tout ce qui pourrait arriver. La priorité sera de rester à l’écart des problèmes en début de course, puis de voir ce que nous pouvons tirer de cette course."

Gabriel Bortoleto a terminé juste derrière son équipier, en 12e position. Le Brésilien n’est toutefois pas particulièrement déçu par sa qualification, estimant que le véritable problème résidait dans la difficulté à réunir tous les éléments nécessaires à un tour parfait.

"Je pense en fait qu’aujourd’hui, ce n’était pas si mal, mais il était difficile de réussir le tour parfait," a expliqué Bortoleto.

"Pour être honnête, c’est un peu un week-end étrange jusqu’à présent : nous avons beaucoup modifié la voiture depuis hier, et j’ai effectivement trouvé davantage de confiance en qualifications, mais je pense qu’il y avait clairement encore quelque chose à aller chercher aujourd’hui."

Comme Hülkenberg, Bortoleto refuse donc de considérer la 12e place comme une fatalité avant le Grand Prix. La possibilité de remonter dépendra cependant fortement du rythme de l’Audi et du comportement des pneumatiques sur un circuit encore largement inconnu.

"Pour demain, je pense que nous avons une possibilité d’avancer, mais cela dépendra beaucoup de notre rythme et de l’impact de la dégradation des pneus."

"Comme toujours, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et nous verrons jusqu’où cela nous mènera."