Albon pense que la Q2 est ’un bon résultat’, Sainz prend une pénalité de 3 places

Williams F1 a réussi à amener une voiture en Q2 à Madrid, mais pas celle du héros local Carlos Sainz, qui a été éliminé en Q1. Alex Albon s’est qualifié 16e et a franchi cette barrière pour 5 millièmes de seconde seulement, et il était satisfait d’avoir signé cette performance au terme d’un week-end particulièrement difficile, même s’il pense que le rythme intrinsèque de la FW48 aurait pu l’amener à une meilleure position.

Le Thaïlandais reconnait toutefois que l’écart avec les autres équipes était important, alors que Williams joue actuellement dans la même catégorie que les Aston Martin, légèrement devant les Cadillac, et si Ollie Bearman avait roulé, les deux auraient surement échoué en Q1.

"Je pense qu’il y avait un peu mieux à faire, mais vu le déroulement du week-end, on manquait de roulage, et c’était quand même bien d’en tirer un bon résultat. On a changé des choses, on avait du rythme malgré les problèmes, et la voiture a pris vie en qualifications" a déclaré Albon, qui s’interroge sur la course.

"C’est un circuit difficile pour dépasser et ça rendra surement les pilotes plus opportunistes au premier tour. le circuit avec son long virage 12 est un tueur de pneus. On pourra faire deux courses, soit gérer et faire un arrêt, soit attaquer, donc ce sera intéressant."

Sainz était très déçu de signer le 17e temps à domicile, mais il s’élancera finalement 20e sur la grille puisqu’il a gêné Valtteri Bottas pendant la séance, ce qui le fera reculer derrière les Cadillac et Fernando Alonso. Il n’était déjà pas satisfait juste après la séance, avant d’apprendre sa sanction.

"Ce n’était pas une séance propre, j’ai eu des problèmes qui m’ont coûté les 5 millièmes qui m’auraient permis d’aller en Q2. On avait un manque de performance en ligne droite, on est sorti tôt en piste, donc ce n’était pas assez propre" a noté l’Espagnol, qui donne ses objectifs pour la course.

"On essaiera de faire au mieux pour remonter, mais ce ne sera pas simple car on a une seconde de retard sur les voitures devant nous, ça dépendra des erreurs que font les autres mais on essaiera de faire une course propre."

"Ensuite, je présente mes excuses à Valtteri pour avoir gêné son tour ; je n’avais pas réalisé qu’il était à l’attaque et je n’ai pas eu le temps de m’écarter."

"Cela dit, c’est un vrai plaisir de piloter sur ce circuit au rythme des qualifications ; j’apprécie d’être aussi près des murs et de rouler constamment à la limite. C’est incroyable de ressentir le soutien des fans depuis le début du week-end, et c’est un rêve devenu réalité de courir ici, devant mon public."

"Les dépassements seront difficiles demain, mais nous ferons tout notre possible pour remonter et offrir au public de quoi s’enthousiasmer !"

La nouvelle grille de départ au Madring :