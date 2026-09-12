Lawson n’a ’pas réussi’ la Q3 qu’il voulait et il s’élancera huitième à Madrid

Liam Lawson s’est qualifié huitième du Grand Prix d’Espagne et il reconnait qu’il espérait mieux pour sa place de grille après avoir signé un des meilleurs temps de la Q1. Le pigiste de Red Bull, qui effectue son troisième week-end au volant de la RB22, admet qu’il espérait faire de plus grands progrès lors de la Q3, et que ne pas y parvenir l’a mis en retrait face à tous les autres pilotes des top teams.

Le pilote néo-zélandais est frustré de ne pas avoir réussi à faire mieux et explique que le fait de ne pas connaître parfaitement sa monoplace a contribué à l’empêcher de peaufiner ses réglages pour la faire progresser.

"Nous étions rapides dans la première partie des qualifications, mais on a un peu perdu dans la Q3. On doit voir pourquoi, mais je suis moins confiant dans cette voiture sur ce que je dois faire avec l’aileron avant, ce genre de choses" a déclaré Lawson.

"Je pense que tout les autres ont fait un bon pas en avant en Q3 et qu’on a pas réussi à le faire, c’est vraiment dommage car je pense qu’on était très compétitifs aujourd’hui."

Interrogé sur ce qu’il attend de la course, qui pourrait être sa dernière de la saison dans l’équipe de Milton Keynes, il reconnait que gagner des places ne sera pas une mince affaire pour lui.

"Je vais essayer de remonter mais ce sera difficile, dépasser est globalement impossible, les pneus étaient très difficiles à gérer hier pendant les essais et ça risque de rendre les choses encore plus compliquées."