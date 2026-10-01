Bortoleto assure que le package d’évolutions d’Audi F1 ’fonctionne’

Audi F1 a connu un week-end difficile à Bakou, mais ce n’est absolument pas lié aux nouvelles évolutions apportées sur la R26. Gabriel Bortoleto a été formel à ce problème, expliquant qu’un problème a touché l’équipe et l’a ralentie, mais que la voiture n’avait pas de souci de performance alors que le package d’évolutions était colossal, puisque 14 nouveautés avaient été annoncées en début de week-end.

En marge du Grand Prix de Bahreïn, qui se dispute à Sepang ce week-end, le Brésilien a détaillé l’effet des évolutions, et a surtout assuré que celles-ci n’avaient aucun lien avec les difficultés de l’équipe, alors que les bienfaits des nouvelles pièces sont encore étudiés.

"Nous sommes positifs quant au fait que ça apporte ce que ça devrait. Nous ne sommes pas inquiets mais nous devons faire quelques tests supplémentaires pour comprendre quels sont les plus grands gains du package, et nous le ferons ce week-end" a noté Bortoleto.

"Mais je dirais qu’après le week-end dernier et avec les données collectées, on a pu tout analyser, et il fonctionne. On a eu des problèmes qui nous ont mis hors de nos positions habituelles la semaine dernière, et c’était un mauvais timing avec ce package, mais ça fonctionne" poursuit-il, avant de réitérer son explication.

"Je ne pense pas que ce soit corrélé avec les choses que l’on a amenées, la plupart fonctionnaient et on a besoin de temps pour comprendre comment extraire un maximum du package. Et les problèmes à Bakou nous ont mis en retard. Ca prend du temps, surtout avec autant de pièces, c’est beaucoup de travail."

Interrogé sur ce qu’il pense de Sepang, où la F1 revient pour la première fois depuis 2017 ce week-end, et qu’il va découvrir, Bortoleto est impatient de rouler, et sait aussi que ce sera surement l’occasion de découvrir les F1 2026 sous la pluie.

"C’est un circuit que j’ai regardé en grandissant, il est cool et je suis impatient de conduire demain. Ce sera chaud, quelques gouttes de pluie et j’ai entendu que c’est agressif ici donc on verra. Ce sera le premier roulage officiel sous la pluie."