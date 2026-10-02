Plus de 100 tours pour Audi F1 lors de la première journée à Sepang

Audi a bouclé une première journée studieuse à Sepang, où les conditions exigeantes et la redécouverte d’un circuit absent depuis plusieurs années ont alimenté un important travail de compréhension lors des deux premières séances d’Essais Libres du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont tous deux évolué aux portes du top 10, le Brésilien terminant finalement devant son équipier en EL2, tandis que l’équipe estime encore pouvoir progresser sur l’adhérence et l’équilibre avant les qualifications.

Hülkenberg avait commencé la journée par une dixième place en EL1 grâce à un meilleur tour en 1’39"211. L’Allemand a couvert 23 tours lors de cette première séance, qui représentait également une phase de réadaptation à Sepang après de nombreuses années sans rouler sur le tracé malaisien.

En EL2, il a amélioré son chrono pour descendre en 1’39"109, sans toutefois progresser dans la hiérarchie puisqu’il a terminé au 13e rang. Avec 30 tours supplémentaires, il a en revanche accumulé un kilométrage conséquent, portant son total de la journée à 53 boucles.

Au terme de ce vendredi, Hülkenberg insistait justement sur la quantité d’informations qu’Audi avait pu recueillir, tout en reconnaissant que le retour à Sepang avait demandé une nouvelle phase d’apprentissage.

"Revenir à Sepang après autant d’années signifiait qu’il y avait beaucoup de choses à réapprendre, et la chaleur a clairement ajouté un défi supplémentaire."

"Nous avons déroulé notre programme et recueilli beaucoup d’informations sur notre R26 évoluée depuis Bakou, mais il reste encore quelques domaines que nous devons comprendre un peu mieux."

"Nous allons tout passer en revue cette nuit et voir où nous pouvons trouver un peu plus d’adhérence et d’équilibre."

De l’autre côté du garage, Bortoleto a connu une progression plus visible au fil de la journée, alors qu’il découvrait le circuit.

Le Brésilien avait terminé les EL1 au 13e rang avec un tour en 1’39"548 après avoir parcouru 25 boucles. Il a ensuite gagné une position lors de la deuxième séance tout en améliorant son chrono de près d’une demi-seconde.

Avec un meilleur passage en 1’39"051, Bortoleto a ainsi pris la 12e place des EL2, juste devant Hülkenberg. Il a de nouveau couvert 25 tours, portant son total quotidien à 50.

Sa séance s’est néanmoins terminée avec un problème, dont la nature n’est pas précisée dans le communiqué d’Audi. Une alerte qui n’a toutefois pas eu de conséquence sur le programme du pilote puisqu’elle est intervenue suffisamment tard pour ne lui faire perdre aucun temps de piste.

"C’était une journée intéressante et, heureusement, le problème que nous avons rencontré à la fin des EL2 ne nous a pas coûté de temps."

"Nous avions quelques éléments à tester entre les EL1 et les EL2 et, dans l’ensemble, nous pouvons être plutôt satisfaits de notre travail."

Comme Hülkenberg, le Brésilien considère néanmoins que le potentiel n’a pas encore été totalement exploité.

"Il reste encore certains domaines dans lesquels nous pouvons progresser, donc nous allons travailler sur les données ce soir et essayer de franchir quelques étapes supplémentaires pour demain."

"Mais dans l’ensemble, c’était une bonne journée et un début de week-end positif."