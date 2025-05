Horner s’attend ‘à un marathon’ pour le titre F1 : tout est ouvert pour Max

Peu verni lors des qualifications sprint, Yuki Tsunoda poursuit son apprentissage, forcément difficile, de la Red Bull. Pour cela, Red Bull avait programmé des essais privés, avec une voiture vieille de deux ans, pour le Japonais, sur le circuit de Silverstone.

« C’était juste une opportunité pour Yuki de passer un peu plus de temps avec le personnel d’ingénierie. Son kilométrage avait été très limité avec Red Bull Racing » explique au sujet de ce test Christian Horner, le patron de Milton Keynes.

« Donc, faire ce test avec une voiture vieille de deux ans lui a donné l’opportunité de se familiariser davantage avec l’équipe d’ingénierie et les procédures chez Red Bull. »

« La météo britannique est intervenue – il y a eu de la pluie le matin – mais il a réussi à faire quelques tours. Donc c’était utile. »

Où se situe pour le moment le retard de Yuki Tsunoda par rapport à Max Verstappen ? Sur un type de virages en particulier, par exemple ?

« Il est difficile de pointer un domaine particulier. Comme toutes ces choses, ce sont toujours de petits détails sur un tour » poursuit Christian Horner.

« Mais il prend ses marques, il a apporté une bonne dose d’expérience, et il donne de bons retours. »

« Je dois dire qu’il a apporté une énergie vraiment positive dans l’équipe – c’est un sacré personnage – et il est certainement rapide. »

« Je pense qu’à mesure qu’il prend confiance, nous le verrons remonter sur la grille. C’est juste plus de temps de roulage, qu’il s’habitue à l’ingénierie, à la façon dont l’équipe travaille, etc. »

« Il offre également des retours vraiment utiles, ce qui donne une bonne direction. Et il en est à sa cinquième année, donc il a fait pas mal de courses maintenant. Il comprend comment ça fonctionne. »

« Et ce que j’ai remarqué chez lui, c’est qu’il n’est pas obsédé par ce que fait Max. Il se concentre juste sur ses propres réglages avec son ingénieur et n’essaie pas de reproduire ce qui se passe de l’autre côté du garage, ce qui, je pense, est la bonne approche. »

La barre est bien sûr très haute pour Yuki Tsunoda, qui doit faire face à Max Verstappen, sans doute le meilleur pilote du plateau.

Le Néerlandais semble plus fort que jamais, plus fort même qu’en 2021 par exemple. Christian Horner est-il du même avis ?

« Max opère à un niveau si élevé depuis longtemps maintenant, même en remontant à 2020 et 2021. Il continue de nous surprendre avec les niveaux qu’il peut atteindre. »

« L’Arabie Saoudite a été malheureuse avec le premier virage pour nous, mais le plus encourageant dans cette course était le rythme – tant avec les pneus Medium que Durs – nous avions le rythme sur McLaren, probablement pour la première fois en conditions de course cette année. »

« Ce qui me surprend encore chez lui, c’est sa capacité à extraire chaque once de performance de la voiture. Quand vous êtes vraiment dos au mur – ce dernier train de pneus en Q3 – c’est le moment de pression où les grands se révèlent. »

« Et c’est ce que nous voyons encore et encore. Il est juste à l’aise dans cette zone et performe à un niveau incroyable. »

Qu’attendre des évolutions Red Bull ?

Mais si Max est au sommet de sa forme, ce n’est pas du tout le cas de la Red Bull, qui est la 3e force par exemple ce week-end à Miami. Et ce malgré l’introduction d’un nouveau plancher, après déjà quelques évolutions reçues en Arabie saoudite.

D’autres évolutions sont enfin attendues pour Imola, sans doute significatives. Enfin, Red Bull attend avec impatience le changement de règlement sur les ailerons, qui aura lieu à Barcelone.

« Eh bien, tout d’abord, il n’y a pas de grosse mise à jour – je ne sais pas d’où ça vient – pour Imola. Nous sommes à un stade de cette réglementation où ce sont des gains progressifs » tempère Christian Horner.

« À Barcelone, ce sera un changement – comment cela affectera les différentes voitures avec le raidissement des ailerons avant, qui sait comment cela se jouera ? »

« Nous avons été mécontents lors de certaines courses cette année concernant la performance, mais nous avons quand même réussi à tirer des résultats de la voiture. Nous sommes la seule équipe à avoir remporté une course autre que McLaren cette année. Nous avons eu quelques poles aussi. »

« Nous travaillons très dur pour améliorer la voiture et améliorer cette situation. Donc, n’être qu’à 12 points du leader à ce stade du championnat (pilotes) – c’est très, très long. »

Christian Horner n’a pas fait une croix sur le titre, loin de là : la saison est encore très longue !

« Ce championnat est un véritable marathon. Je ne pense pas qu’on puisse exclure qui que ce soit dans le top, probablement, six pour le moment comme potentiel prétendant. »

« Et si l’année dernière nous apprend quelque chose, c’est que les choses peuvent changer très rapidement. Qui sait comment ce changement d’aileron avant se jouera ? Certains en bénéficieront-ils, certains perdront-ils – seul le temps nous le dira. »