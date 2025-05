Antonelli ’apprend énormément’ mais n’a ’pas vu venir’ sa pole au Sprint

Andrea Kimi Antonelli n’imaginait pas signer la pole position du Sprint à Miami. Le pilote Mercedes F1 veut désormais enchaîner par une victoire lors de la course courte, avant de se tourner vers la suite du week-end. Il se félicite d’avoir réussi un tour rapide sans erreur.

"Je ne l’ai pas vu venir. J’ai senti que le tour était bon et j’en étais content" a déclaré Antonelli. "Il y avait encore quelques éléments que j’aurais pu améliorer, mais j’étais super content de la façon dont j’ai combiné tous les secteurs."

"Je vais profiter de ce moment mais me concentrer sur le Sprint car ce serait bien de répéter ce résultat. McLaren, Ferrari et Red Bull ont un rythme de course élevé, mais nous sommes assez proches. Il sera important de prendre un bon départ, puis de maintenir un bon rythme sans trop dégrader les pneus."

Grâce à un week-end de libre, sur lequel l’Italien insiste particulièrement, il a pu comprendre davantage comment progresser : "Chaque week-end, j’apprends énormément. La semaine dernière, le fait d’avoir fait une pause m’a vraiment aidé à rassembler les informations et à les assimiler, et à recharger les batteries, c’était vraiment bien."

"Pendant toute la durée des qualifications, j’ai senti que j’étais capable de faire un pas en avant tour après tour. Je suis beaucoup plus conscient de la façon de faire un échauffement cohérent et d’extraire plus des pneus, mais il y a encore beaucoup à améliorer."

"Chaque week-end, je gagne en confiance avec la voiture, je peux jouer davantage avec elle et en explorer les limites. En même temps, je peux mieux comprendre les réglages et donner un meilleur retour d’information, ce qui permet à l’équipe d’améliorer la voiture."

Le jeune pilote a été vu avec son père juste après sa pole pour le Sprint, et il reconnait que sa présence est cruciale : "Mon père vient depuis le début de la saison. Il est comme un roc pour moi car je peux toujours compter sur lui et c’est agréable de partager ce moment avec lui."

Antonelli a pu travailler sur les difficultés de Djeddah, qui consistaient notamment en des difficultés de gestion des pneus. Le pensionnaire de Mercedes se félicite également pour cela d’avoir eu une semaine de repos après un triplé de courses.

"Le fait d’avoir une semaine de repos a été une très, très bonne chose parce que nous avons eu une série de courses assez intenses, et le fait d’avoir une semaine de libre m’a vraiment aidé à rassembler les informations pendant ces cinq courses. Je me suis reposé mentalement et j’ai tout revu et analysé."

"Lorsque vous enchaînez les courses, il est difficile de mettre en pratique ce que vous avez appris le week-end précédent, parce que vous n’avez pas le temps de l’assimiler et de le comprendre. Le fait d’avoir une semaine de repos m’a vraiment aidé à comprendre ce que j’aurais pu faire de mieux, ce que j’ai fait de bien et pourquoi j’ai bien ou mal fait, c’était donc important."

"J’ai passé quelques jours à l’usine avec l’équipe pour essayer d’analyser les courses précédentes, mais aussi pour essayer de me préparer pour les prochaines courses. La semaine a donc été très productive et m’a aidé sur le plan mental en passant quelques jours à la maison et en me déconnectant un peu pour être prêt pour ce week-end."