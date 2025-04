Mercedes F1 encense un Russell submergé par les problèmes

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes F1, a eu chaud pendant quelques heures hier après l’arrivée du Grand Prix de Bahreïn.

Son pilote, George Russell, arrivé à une très belle 2e place, était sous enquête de la part de la FIA pour avoir actionné son DRS de manière non autorisée.

Finalement après analyse de la télémétrie et tenant compte de problèmes "externes" à Mercedes F1, le Britannique a été blanchi et a conservé sa place sur le podium.

"C’est George qui a sauvé le résultat de cette course," explique Wolff.

"Le freinage électronique (BBW) s’est déréglé et il a commencé à gérer la situation sans perdre de temps, ce qui est incroyable, presque indescriptible. Si vous n’avez jamais conduit une voiture de course équipée d’un système de freinage BBW ou conventionnel, c’est comme une panne de direction assistée et imaginez qu’il faille s’adapter entre un virage avec et un autre sans. C’était vraiment du talent à gérer la pression sur la pédale de frein qui variait d’un virage à l’autre."

"Avec ces soucis, il y en a eu d’autres sur le volant. Le DRS s’est ouvert et fermé. Il n’y a eu aucun bénéfice. Le système a lâché et nous ne savons pas encore pourquoi. Nous n’en connaissons pas encore la cause. Peut-être un problème de câblage dans la voiture, ou peut-être une panne du système de boucle de comptage de la FIA qui a provoqué une panne de notre système."

"Nous craignions de perdre tout le tableau de bord, ce qui signifierait l’absence de boutons, de molettes pour régler les réglages, de voyants de changement de vitesse, et nous pensions que cela l’empêcherait de se concentrer."

"George a géré cela, il a bien entretenu ses pneus tendres, il a été rapide dans les moments importants et a défendu sa position comme il se doit. Chapeau à George."

Le bilan était beaucoup plus contrasté du côté de Kimi Antonelli, une course finie hors des points à cause d’un mauvais choix de pneus : des tendres pour finir la course montés avant même l’arrivée de la voiture de sécurité.

"Pour Kimi, la course a été une période d’apprentissage. Nous avons choisi de prendre un risque stratégique, mais avec le recul, nous aurions peut-être mieux fait de le mettre en pneus durs. Il a également perdu des positions lors de ses deux premiers relais, ce qui l’a poussé à solliciter les pneus plus qu’il ne l’aurait souhaité."

"Cela fait partie du processus d’apprentissage normal et il rebondira la semaine prochaine en Arabie saoudite."

"Nous quittons donc Bahreïn avec un sentiment mitigé, avec son asphalte abrasif et ses virages serrés. Compte tenu des températures de piste, nous n’avions pas beaucoup d’espoirs avant le week-end. Décrocher un podium est donc encourageant. Il reste cependant du travail à faire pour être dans la course pour la victoire à chaque course et nous continuerons à attaquer."