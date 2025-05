Horner : Pas question d’interdire à Verstappen de rouler en GT3

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a qualifié de « folie » la séance surprise de Max Verstappen sur la Nordschleife après avoir visionné des images embarquées.

Bien qu’aucun temps officiel n’ait été publié, Verstappen a confirmé avoir battu le record du circuit dans cette catégorie malgré seulement quelques tours au compteur.

Horner a déclaré que Red Bull souhaitait satisfaire les intérêts de Verstappen en dehors de la F1, révélant que l’équipe se doutait depuis longtemps du projet du Néerlandais de piloter sur le célèbre circuit.

"On ne lui a rien interdit. Il nous a envoyé une copie des images embarquées du Nürburgring, et c’était de la folie. On comprend pourquoi il apprécie autant ça. Il est tellement passionné par toutes les formes de course, la simulation de course, les courses GT, qu’il possède sa propre équipe GT."

"Il est très enthousiaste à l’idée de courir au Nürburgring, c’est un souhait que nous connaissons depuis longtemps. Il y est allé pour des essais déjà, il a fait un travail incroyable et s’est vraiment amusé."

"C’est ce qu’il fait, c’est ce qu’il aime faire. Il serait très difficile de lui enlever cela."

Avec un calendrier de 24 courses qui est désormais la norme en F1, les pilotes ont peu de temps pour se lancer dans d’autres aventures en sport automobile.

Horner a déclaré que Verstappen cherche à trouver un équilibre entre ses engagements en F1 et ses loisirs personnels.

"Il faut se concentrer sur son travail quotidien, mais je trouve formidable sa polyvalence."

"Nous avons toujours été un peu plus détendus que d’autres équipes en termes de liberté accordée à nos pilotes."

"Il trouve ce compromis, cet équilibre. La priorité est ici [en F1], mais c’est formidable qu’il s’intéresse à toutes les formes de sport automobile."

"Il ne manquera aucune course, c’est sûr," a ajouté Horner, faisant référence à l’absence de Fernando Alonso au Grand Prix de Monaco 2017, où il participait aux 500 miles d’Indianapolis.