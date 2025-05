Consignes d’équipe, titre déjà en poche : Stella évite les sujets qui fâchent

McLaren F1 a écrasé comme jamais la concurrence à Miami, en terminant avec plus de 20 secondes d’avance sur les autres voitures.

Le match est-il déjà plié en cette saison 2025 ? Le triplé de courses à venir, à Imola, Monaco et Barcelone, devrait nous donner quelques réponses.

Bien entendu chez McLaren F1, on reste prudent.

Andrea Stella, le directeur d’écurie, a ainsi tenu à remettre en contexte et ainsi relativiser la performance des Papaya en Floride. Histoire de faire baisser la pression sur son équipe.

« En parlant de Miami, je pense que nous comprenons les forces de la MCL39, qui est globalement une voiture compétitive, mais dans certaines conditions, elle semble avoir un certain avantage sur le reste du peloton. »

« Ces conditions se sont très bien matérialisées à Miami avec le tracé de la piste, la vitesse moyenne, les températures ambiantes. Mais nous savons très bien que sur d’autres types de circuits comme l’Arabie Saoudite ou le Japon, c’est une autre histoire. Tout devient beaucoup plus serré. »

« Donc, j’espère que nous pourrons conserver cette caractéristique et cet avantage au cours de la saison. Mais je pense que cela nécessitera que la voiture soit développée, améliorée, car nous voyons que personne n’attend, personne ne reste immobile. »

« Nous voyons des évolutions apportées en piste par nos concurrents. Nous prévoyons d’améliorer la MCL39 et d’essayer, si possible, de rendre la voiture encore plus adaptée à une plus large gamme de conditions et de vitesses en virage. »

Les performances remarquables de McLaren F1 attirent la suspicion des concurrents, notamment de Red Bull : flexion des ailerons, refroidissement des pneus par de l’eau, les polémiques ne manquent pas. C’est la rançon habituelle du succès pour une équipe qui domine.

Pour le moment, McLaren F1 n’a jamais été inquiétée par la FIA. Mais Andrea Stella est-il inquiet ? Ou bien ne faut-il pas craindre qu’à force de chercher, Red Bull et consorts arrivent à imiter les secrets de McLaren F1 ?

« Pour nous, c’est une bonne nouvelle quand nos rivaux se concentrent – plutôt que sur eux-mêmes – sur certains aspects qui seraient prétendument présents dans notre voiture, et qui en fait ne le sont même pas. »

« Et certainement, même s’ils l’étaient – disons, des ailerons flexibles comme une déflexion de l’aileron avant, comme tout le monde – cela n’a rien à voir avec la raison pour laquelle McLaren est très compétitive. »

« Donc, j’espère qu’à l’avenir il y aura plus de sagas de ce genre parce que cela signifie que nos rivaux continuent de se concentrer sur les mauvaises choses, et pour nous, ce n’est qu’une bonne nouvelle. Cela ne fait qu’aider notre quête. »

Finalement, McLaren F1 n’aurait peut-être pas de recette magique : ce serait un ensemble de facteurs, comme l’appui aérodynamique, la suspension, etc., qui feraient sa compétitivité ?

« J’aimerais donner la mauvaise réponse ici pour mettre tous nos rivaux sur la mauvaise voie. »

« La seule chose que je peux dire, c’est que pour moi, au fil des années en Formule 1, j’ai appris qu’il faut se concentrer sur soi-même et sur les fondamentaux. »

« Je pense que lorsque vous êtes trop distrait par ce que font les autres, c’est normalement une sonnette d’alarme que vous tirez dans votre usine et qui devrait vous rappeler de revenir aux bases. »

« Donc, je crains d’avoir donné la bonne réponse, alors j’ai aidé mes concurrents maintenant. Mais vous savez, je suis intellectuellement honnête, donc je ne peux pas vraiment donner la mauvaise réponse tactiquement. »

McLaren F1 n’abandonnera pas tout de suite sa voiture 2025

En ayant une telle avance sur la concurrence, McLaren F1 pourrait être tentée d’abandonner sa voiture actuelle, pour se concentrer sur celle de l’an prochain, pour la révolution réglementaire de 2026… ?

Est-ce bien le plan d’Andrea Stella ?

« Je ne m’attends pas à ce que ce soit très différent de ce qui se passe dans les neuf autres équipes. »

« Nous maintenons définitivement l’intérêt et la dynamique sur la voiture de cette année parce que, comme je l’ai dit avant, nous ne tenons rien pour acquis. »

« Nous devons améliorer la voiture, surtout dans certaines conditions, et nous prévoyons de le faire avec quelques évolutions. En même temps, il y a tellement à faire sur la voiture 2026 que, pratiquement depuis le 2 janvier, nous travaillions sur la voiture 2026. »

« Pour le moment, nous essayons d’utiliser les ressources dont nous disposons de la manière la plus logique et efficace possible. À un certain stade, nous déplacerons entièrement notre attention sur 2026. »

« Mais définitivement, même si les championnats sont en bonne position, nous n’avons pas abandonné l’attention sur la voiture de cette année. »

Piastri continue de bluffer Andrea Stella

Si McLaren F1 est aussi bien placée, c’est parce qu’Oscar Piastri a élevé son niveau de jeu par rapport à l’an dernier. Et de manière drastique puisque l’Australien mène aujourd’hui le championnat après une série de courses impressionnantes. Où a-t-il le plus progressé cet hiver ?

« Eh bien, je pense que l’amélioration la plus importante, si tant est qu’il y en ait une, est qu’Oscar est devenu un pilote plus rapide. Je pense que lorsque vous êtes un pilote plus rapide, vous avez plus d’opportunités, plus de temps pour traiter les informations, plus de bande passante pour traiter les choses. »

« Et c’est vrai quand vous êtes dans la voiture, et c’est aussi vrai quand vous êtes en dehors de la voiture. Parce que la vitesse est là – traitons tous les autres gains marginaux qui constitueront ensuite, à la fin du week-end, la performance dont vous avez besoin pour obtenir le genre de résultats qu’il obtient en ce moment. »

« Bien qu’Oscar soit certainement le principal à féliciter pour ces développements, j’aimerais mentionner l’équipe autour d’Oscar – ses ingénieurs et tout le soutien de l’usine avec toutes les analyses – et même l’équipe, Mark Webber, qui travaille avec Oscar. »

« Il est définitivement une grande source de réflexions, d’idées et d’identification d’opportunités. Il y a donc pas mal de travail derrière ces progrès. Mais finalement, chapeau bas à Oscar qui a su capitaliser. »

À quand des consignes d’équipe chez McLaren F1 ?

La question revient de manière sempiternelle à Andrea Stella : à un moment donné, ne faudra-t-il pas donner des consignes d’équipe et désigner un numéro 1 ? En favorisant Oscar Piastri par rapport à Lando Norris ?

« La question de la compétition interne entre nos deux pilotes est une question que nous abordons en utilisant nos principes et notre approche de course. »

« Ces principes ont été élaborés non seulement par l’équipe elle-même, mais aussi avec la contribution des pilotes. Ils sont très largement basés sur plusieurs bonnes conversations que nous avons eues au cours de ce voyage ensemble. »

« Ces principes et cette approche – que je ne vais pas divulguer, juste pour protéger notre propriété intellectuelle – ont très bien fonctionné jusqu’à présent. »

« Ils ne fonctionneraient pas aussi bien si nous n’avions pas deux pilotes comme Oscar et Lando qui, non seulement sont très rapides en piste, mais sont aussi deux grands individus. J’ai vu cela plusieurs fois. Je le vois dans leur façon de courir. »

Donc Andrea Stella refusera toute consigne, quel que soit le contexte ? La réponse est assez variable…

« Il peut y avoir des situations où nous sommes mis au défi en tant qu’équipe, où la compétition interne devient très serrée. Nous pourrions avoir à donner des consignes depuis le muret des stands. »

« Et en fait, en interne, nous ne disons même pas "si", nous disons "quand", parce que le métier est si complexe – la Formule 1 est si difficile – que vous aurez cette situation. »

« Mais pour moi, ce qui est important, c’est que nous nous en tenions à ces principes et à cette approche, et que nous réagissions en équipe de la manière la plus constructive possible – quelque chose qui, avec Lando et Oscar à bord, me rend assez confiant que ce sera le cas. »