Franz Hermann au Nürburgring : Verstappen recadre un pilote de DTM

L’affaire de Franz Hermann, le pseudonyme de Max Verstappen quand il a testé une Ferrari 296 GT3 au Nürburgring, continue de faire couler de l’encre. Ce sont désormais les conditions de ce test qui font parler, et cela n’a pas plu au principal intéressé, qui a tenu à remettre les choses en ordre.

Le pilote de DTM Maro Engel a voulu faire une blague quant aux performances supposées de Hermann en rapport avec son manque d’expérience, sous-entendant que le pilote concerné n’avait pas l’habitude de rouler.

"Sur le sujet du moment. Quelques faits sur le test de Franz Hermann en GT3 sur la Nordschleife : la voiture a roulé avec une balance de performance de DTM (moins de poids, plus de puissance, une hauteur de caisse plus basse que la balance de performance du NLS). Temps au tour : 7’48. Ca reste impressionnant pour une première visite sur l’Enfer Vert. Ce serait cool de voir Franz courir !" a écrit Engel sur Twitter.

Quelques minutes plus tard, Max Verstappen - ou en tout cas la personne qui gère son compte - a tenu à mettre les choses au clair, expliquant que ça n’aurait aucun sens d’avoir la BoP du DTM pour rouler en Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS, anciennement VLN).

"Faux. Ne répandez pas des choses quand vous ne savez pas comment la voiture était réglée et nos réglages moteur. Pourquoi je me joindrais à une journée en piste de NLS avec la mauvaise BoP ? Amuse toi bien demain", a conclu le quadruple champion du monde.

Maro Engel a répondu à la note de Verstappen en admettant son erreur : "Il semble que les discussions de paddock soient incorrectes. Tu es clairement en meilleure position pour nous dire ce que tu as piloté. Merci, et pareil pour toi !"

Mais comme souvent sur Twitter, la mauvaise information était déjà répandue et le pilote David Perel a insisté sur les prétendues meilleures conditions de Verstappen : "J’ai pu suivre Franz pour quelques tours. Il pourrait être un très bon pilote s’il prenait les choses sérieusement. Mais aussi... il avait beaucoup de puissance et de vitesse de pointe !"

A voir si la mise au point de Verstappen aidera à arrêter la circulation d’informations erronées...

False. Don‘t spread things when you don’t know how the car was setup and our engine settings. Why would I join a NLS track day with the wrong BOP. Have a good one tomorrow 👍

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 16, 2025