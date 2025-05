Horner intensifie la pression sur McLaren F1 et les allégations sur la MCL39

Christian Horner a répondu à McLaren F1 et à Zak Brown, en affirmant "qu’il y aura toujours des questions" maintenant que l’écurie domine la F1, l’allégation concernant les pneus refroidis par eau ayant refait surface.

Pendant le week-end du Grand Prix de Miami, le PDG de McLaren, Zak Brown, a bu dans une bouteille d’eau étiquetée « Eau de Pneu », une allusion à peine voilée aux allégations de Red Bull selon lesquelles McLaren pourrait utiliser de l’eau pour refroidir ses pneus, une pratique interdite par le règlement technique.

La FIA et Pirelli ont insisté sur le fait qu’une telle utilisation d’eau serait facilement détectable. Et la FIA a même investigué en profondeur tout le système de refroidissement des freins de la MCL39, sans rien trouver à Miami.

"Écoutez, en Formule 1, il y aura toujours des questions," répond Horner quand Brown l’a invité à payer pour déposer des réclamations officielles auprès de la FIA plutôt que de s’épancher dans la presse (à lire ici).

"McLaren a fait exactement la même chose avec la suspension avant de notre voiture l’an dernier. Il est donc inévitable que, lorsqu’on roule en tête, comme c’est le cas depuis plusieurs années, on soit davantage surveillé."

"C’est l’essence même de la Formule 1, et à bien des égards, c’est difficile pour la FIA, car toutes les équipes effectuent la majeure partie du travail. Leurs ressources sont bien plus importantes et une analyse constante de la concurrence est effectuée par toutes les équipes."

"C’est l’essence même de la Formule 1, il est important de comprendre que McLaren a la voiture la plus performante et qu’elle bénéficie du même avantage que nous il y a quelques années. Donc McLaren va avoir la pression sur la légalité de ce qu’ils font, c’est logique."

"Ils font un très bon travail de gestion des températures, notamment sur les pneus, notamment à Mimia, là où ils étaient probablement les plus compétitifs."

"C’est sur cela que nous devons nous concentrer, nous avons des problèmes de freins qui ont aggravé le problème en course, mais c’est ce que nous devons comprendre pour aller de l’avant."