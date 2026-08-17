Hamilton dévoile son plan pour relancer Ferrari dans la course aux titres

Lewis Hamilton aborde la seconde moitié de la saison avec une ambition claire : transformer l’élan retrouvé de Ferrari en véritable menace pour Mercedes dans la course aux titres. Alors que Kimi Antonelli mène le championnat du monde des pilotes et que l’écurie de Brackley possède également une avance confortable chez les constructeurs, le septuple champion du monde estime que la Scuderia dispose désormais d’une base plus solide et plus unie pour réduire l’écart.

Hamilton est actuellement le pilote Ferrari le mieux placé pour tenter de revenir sur Antonelli au championnat. Le Britannique accuse 50 points de retard sur celui qui lui a succédé chez Mercedes en tête du classement, à l’issue de la première partie de saison.

Chez les constructeurs, la situation est légèrement plus défavorable encore pour Ferrari, qui compte 72 points de retard sur Mercedes. La Scuderia peut toutefois s’appuyer sur une meilleure fiabilité depuis le début de l’exercice, Mercedes ayant notamment été pénalisée par plusieurs problèmes touchant ses groupes propulseurs.

Ferrari reste néanmoins à la poursuite d’un titre mondial qui lui échappe depuis longtemps. La Scuderia n’a plus remporté le championnat constructeurs depuis 2008, tandis que son dernier titre pilotes remonte à 2007, avec Kimi Räikkönen.

Hamilton estime pourtant que l’équipe se trouve aujourd’hui dans une situation différente. Arrivé à Maranello début 2025, le Britannique considère que les relations entre son entourage personnel et les équipes de Ferrari ont considérablement progressé au fil des mois.

"C’était une très bonne première partie de saison... c’est bien, mais bien sûr, cela pourrait être mieux," a déclaré Hamilton aux médias.

Au-delà des résultats bruts, le septuple champion du monde se réjouit surtout de l’état d’esprit qui règne désormais au sein de la Scuderia. Selon lui, une véritable cohésion s’est installée entre les différentes composantes de l’équipe.

"Je pense qu’il y a un sentiment vraiment positif. L’harmonie entre moi et mon équipe personnelle, ainsi qu’avec l’équipe de course, est meilleure qu’elle ne l’a jamais été," explique-t-il.

"Il nous a fallu une bonne année pour apprendre à nous connaître, et nous sommes plus alignés que jamais, et je pense que c’est une très bonne base sur laquelle construire pour la suite."

Cette cohésion constitue désormais, selon Hamilton, un élément essentiel pour permettre à Ferrari de passer un nouveau cap. La Scuderia possède encore un retard conséquent sur Mercedes et devra progresser dans plusieurs domaines si elle souhaite réellement transformer la lutte au championnat en duel.

Le Britannique veut donc utiliser cette dynamique positive pour mobiliser l’ensemble de l’équipe autour d’un objectif commun.

"Il reste encore énormément de travail à accomplir, et des améliorations à apporter, notamment pour galvaniser les troupes, qui sont toutes tellement passionnées," affirme-t-il.

Le choix du terme est particulièrement révélateur. Hamilton ne parle pas uniquement de développement technique ou de performance en piste : il souhaite également canaliser l’immense énergie qui existe à Maranello afin qu’elle serve directement les ambitions sportives de Ferrari.

"À l’usine, je n’ai jamais vu un tel amour pour une équipe, ni une telle passion pour l’équipe," souligne-t-il.

"Le potentiel est donc bien présent. Le défi consiste désormais à transformer cette passion en performance concrète et à éviter qu’elle ne se disperse. Il s’agit simplement de diriger tout cela et de l’orienter dans la bonne direction."

Reste à savoir si cette harmonie et cette passion caractéristique de Maranello permettront à la Scuderia de transformer son potentiel en victoires régulières et, surtout, de revenir dans la course aux titres face à Mercedes et Antonelli.