Vowles envisage de faire les 24 Heures du Mans, mais à une condition

James Vowles n’exclut pas de troquer un jour, le temps d’une à plusieurs courses, le muret des stands pour un baquet aux 24 Heures du Mans. Le directeur de Williams F1 nourrit visiblement une véritable envie de participer à la classique mancelle, mais pas question pour lui de s’y présenter sans préparation : s’il doit relever ce défi, ce sera avec l’ambition de jouer la victoire et en ayant pris le temps nécessaire pour se mettre au niveau.

Le Britannique n’est d’ailleurs pas totalement étranger à la compétition automobile. En dehors de ses fonctions chez Williams, il continue de tester des voitures de course pendant son temps libre et a récemment pris le volant d’une équipe actuellement engagée dans le Championnat du monde d’endurance (WEC).

Et pendant ses vacances, Vowles s’est rendu sur la Nordschleife avec une Porsche 911 GT3 RS afin de rouler lors d’un trackday.

Interrogé sur la possibilité de le voir un jour participer aux 24 Heures du Mans, Vowles n’a pas fermé la porte.

"Peut-être un jour," a-t-il répondu.

Mais le directeur de Williams F1 refuse d’envisager une participation symbolique. À ses yeux, le niveau de préparation requis pour être performant sur le circuit de la Sarthe ne permet pas de se contenter de quelques journées de roulage occasionnelles.

"Vous ne pouvez pas monter dans la voiture une fois tous les quatre mois et espérer être compétitif au Mans. Cela ne fonctionne pas comme ça," prévient-il.

La remarque prend tout son sens lorsqu’elle est replacée dans le contexte des 24 Heures du Mans. La course impose une préparation spécifique, avec un tracé de plus de 13 kilomètres, des portions à très haute vitesse, une circulation particulièrement dense et des conditions de course susceptibles d’évoluer fortement entre le jour et la nuit.

Vowles estime donc qu’une éventuelle participation devrait être préparée bien avant la semaine des 24 Heures. Et plutôt que de découvrir directement la Sarthe lors du rendez-vous principal, il envisage une première étape destinée à accumuler suffisamment de kilomètres.

"Ce que je ferais probablement un an auparavant serait de participer au Road to Le Mans afin de m’assurer d’avoir effectué suffisamment de tours de circuit dans une GT3," explique-t-il.

"Et ensuite peut-être une épreuve en WEC avant Le Mans. Dans l’idéal je ne manquerais que une ou deux courses en F1 sur le muret. Je ne peux pas me permettre davantage d’absence."

Lorsqu’il lui a été rappelé que certains pilotes participent aux 24 Heures du Mans avec une préparation moins importante, Vowles n’a d’ailleurs pas contesté cet argument.

"Je suis d’accord, mais j’y vais pour gagner," répond-il.

Pour le moment, cependant, cette éventuelle aventure en endurance reste clairement secondaire. Vowles n’envisage pas de détourner son attention de la mission qui lui a été confiée chez Williams.

L’équipe britannique poursuit sa reconstruction en Formule 1 et constitue actuellement l’essentiel de ses préoccupations professionnelles.

"Mon objectif est de faire réussir Williams," insiste le dirigeant.

"Lorsque nous gagnerons plusieurs championnats, j’envisagerai peut-être ce que je peux faire concernant mon autre passion, le pilotage," conclut-il.