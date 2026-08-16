Antonelli, de rookie fragile à leader : le rôle clé de ’Bono’

Kimi Antonelli s’est installé en tête du championnat du monde de Formule 1 avec une facilité qui semblait difficile à imaginer au début de sa carrière. À seulement 19 ans, l’Italien affiche une maturité et une régularité nouvelles, au point de devancer Lewis Hamilton de 50 points et George Russell de 59 après les onze premiers Grands Prix. Pour Toto Wolff, cette transformation ne doit rien au hasard, et Peter "Bono" Bonnington joue un rôle essentiel dans cette évolution.

Le rythme de progression d’Antonelli constitue l’une des grandes surprises de cette saison 2026. Avant le début de l’exercice, George Russell semblait avoir été naturellement désigné comme le leader de Mercedes. Mais l’Italien a progressivement renversé cette hiérarchie.

Surtout, son évolution ne se résume pas à une augmentation de ses performances en piste. Antonelli semble avoir changé dans sa manière d’aborder les difficultés, de traiter les informations et de rebondir après les erreurs.

Pour Wolff, Peter Bonnington est l’une des personnes qui ont joué un rôle déterminant dans cette transformation.

Le surnom de "Bono" est évidemment indissociable de Lewis Hamilton. Pendant douze saisons chez Mercedes, l’ingénieur de course a été la voix de confiance du septuple champion du monde, avant de prendre en charge le jeune Antonelli après le départ du Britannique à l’issue de la saison 2024.

Bonnington a découvert la Formule 1 avec Jordan en 2004, en tant qu’ingénieur chargé des données. Il a ensuite travaillé avec Jenson Button chez Honda puis Brawn, notamment lors de la campagne qui a conduit le Britannique au titre mondial en 2009.

L’ingénieur a par la suite collaboré avec Michael Schumacher chez Mercedes avant de devenir l’ingénieur de course de Hamilton en 2013. Il est resté à ses côtés jusqu’au départ du septuple champion du monde de l’équipe allemande fin 2024.

Antonelli a lui-même expliqué par le passé qu’il se sentait "vraiment chanceux" de pouvoir bénéficier d’une telle expérience au début de sa carrière en Formule 1.

Et alors que l’Italien compte désormais six victoires et neuf podiums après les onze premiers Grands Prix, Wolff estime que l’influence de Bonnington est de plus en plus visible.

"Bono est l’ingénieur qui est le plus proche de lui," explique Wolff dans un entretien accordé à RN365. "Toute la préparation, tout le débriefing se fait avec Bono."

"C’est un ingénieur très calme et équilibré, et cela s’est certainement transmis à Kimi. Il n’y a pas de grandes émotions de part et d’autre."

"Il n’y a pas de panique lorsque les choses ne se passent pas bien, et il n’y a pas non plus d’exubérance lorsque tout va bien."

Cette stabilité constitue une évolution particulièrement importante pour Antonelli.

"C’est le caractère de Bono ! C’est clairement un avantage. Bono a travaillé avec les meilleurs et il a appris. Il a travaillé avec Michael Schumacher, il a travaillé avec Lewis Hamilton."

La saison 2025 avait pourtant montré un Antonelli capable du meilleur comme du plus difficile à gérer. Sa vitesse naturelle était évidente, mais le jeune Italien pouvait également laisser apparaître sa frustration et avoir du mal à tourner rapidement la page après un revers.

Lors de la première campagne européenne de sa carrière, il avait notamment connu une période compliquée, ne marquant que 15 points sur l’ensemble de cette séquence du calendrier. Et douze de ces unités étaient venues de sa quatrième place lors de la dernière manche européenne de cette période, en Azerbaïdjan.

Vers un record du plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1

Douze mois plus tard, le contraste est saisissant. À seulement quelques semaines de son vingtième anniversaire, Antonelli compte déjà six victoires et neuf podiums après onze manches. Il mène le championnat et se retrouve donc en position de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

Cela le place en position idéale pour battre le record établi par Vettel en 2010, alors que l’Allemand était âgé de 23 ans, 4 mois et 11 jours.

Pour s’emparer de ce record, Antonelli devrait être sacré champion du monde avant le samedi 5 janvier 2030. Il dispose donc des saisons 2026 à 2029 incluses pour décrocher ce nouveau record de précocité, s’ajoutant à ceux qu’il détient déjà en tant que plus jeune pilote à avoir réalisé le meilleur tour en course, mené un tour et occupé la tête du championnat du monde.

Si Antonelli parvenait à transformer sa position en un premier titre mondial, cette année ou plus tard, il mettrait fin à une disette en cours de 73 ans sans champion du monde italien.

Les pilotes italiens avaient remporté trois des quatre premiers titres entre 1950 et 1953 : Giuseppe Farina était entré dans l’histoire en tant que premier champion de F1, suivi par son compatriote Alberto Ascari, devenu le premier double champion grâce à ses succès en 1952 et 1953.

Depuis Ascari, le pilote italien s’étant le plus rapproché du titre mondial fut Michele Alboreto en 1985, terminant deuxième derrière Alain Prost lors du premier sacre de ce dernier. Des pilotes tels que Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella ont certes remporté des Grands Prix de F1, mais aucun n’a réussi à se mêler durablement à la lutte pour le titre mondial.

Des points faibles qui disparaissent rapidement

Tout n’est évidemment pas parfait pour Antonelli. Lors des affrontements particulièrement tendus du Grand Prix du Canada avec Russell, Antonelli avait notamment demandé à son équipe de faire pénaliser son équipier à la radio.

Mais ce type d’épisode semble désormais davantage relever de l’exception que de la tendance générale. La principale différence avec la saison dernière se situe peut-être précisément là. Antonelli semble beaucoup mieux capable d’accepter un mauvais résultat sans le laisser peser sur les courses suivantes.

Interrogé sur cette évolution, Wolff ne laisse guère planer le doute.

"Plus maintenant," répond immédiatement le directeur de Mercedes. "Non, il n’y a plus de torture."

L’Autrichien se souvient d’un Antonelli beaucoup plus affecté par les difficultés lors de sa première saison.

"L’année dernière, il y avait de la pression, de la tristesse, il y a eu des moments où il n’était pas évident de savoir comment il allait sortir du trou. Il n’y a plus rien de tout cela aujourd’hui."

"Et ce n’est pas seulement le fait de gagner. Même lorsque George a gagné à Melbourne, aucun problème. Je ne peux pas l’expliquer. Il n’y a pas de miracle."

"Je pourrais venir ici avec toutes sortes d’explications sur l’importance de l’équipe et tout ça. Je ne sais pas ?"

"Il est simplement devenu une personne différente par rapport à l’année dernière, et je pense que cela vient du traitement des informations et du traitement des faits et des retours."

Bonnington, le relais entre l’erreur et la progression

C’est probablement cette dernière remarque qui permet le mieux de comprendre l’importance de Bonnington dans le développement d’Antonelli.

L’ingénieur ne peut évidemment pas créer la vitesse naturelle du pilote italien. Il ne peut pas davantage effacer une erreur ou transformer miraculeusement une mauvaise séance en bonne performance. Son rôle se situe ailleurs : aider Antonelli à comprendre ce qui s’est passé, à exploiter les informations disponibles et à déterminer comment repartir de l’avant.

Wolff l’a déjà décrit comme un "bon mentor" et un "patron solide", notamment grâce à sa capacité à savoir quand intervenir et, tout aussi important, quand laisser son pilote seul.

Cette relation semble aujourd’hui particulièrement précieuse : Antonelli est passé d’un jeune pilote qui pouvait visiblement subir la dimension émotionnelle de la Formule 1 à un compétiteur capable de compartimenter ses difficultés et avancer sereinement vers son premier titre mondial malgré son très jeune âge.