La famille d’Antonelli peut être la clé de sa longévité en F1

Kimi Antonelli réalise une saison 2026 spectaculaire avec Mercedes F1, au point de s’être installé en tête du championnat après onze Grands Prix. Pour David Coulthard, cette réussite ne repose toutefois pas uniquement sur le talent du jeune Italien. Son entourage familial, très présent depuis ses débuts, pourrait également jouer un rôle déterminant dans la longévité de sa carrière au plus haut niveau.

Le pilote Mercedes F1 dispose actuellement de 50 points d’avance au championnat après les onze premières manches de la saison. Une situation qui contraste fortement avec ses débuts en Formule 1 en 2025, marqués par des performances plus irrégulières et une adaptation parfois difficile à la catégorie reine.

Pour Coulthard, l’une des forces d’Antonelli réside précisément dans la manière dont sa famille l’accompagne dans cette ascension. L’ancien pilote de Formule 1 établit notamment un parallèle avec Max Verstappen, dont le père Jos demeure régulièrement présent dans le paddock.

Le père d’Antonelli, Marco (photographié ci-dessus en compagnie de son épouse), est en effet resté étroitement associé au parcours de son fils depuis ses débuts en compétition. Pour Coulthard, cette proximité constitue une forme de protection alors que l’Italien découvre progressivement les exigences et les conséquences de la réussite en Formule 1.

"Ce gamin est vraiment impressionnant et je pense qu’un autre élément important est la communication au sein de la famille, leur manière d’aborder la course automobile," a expliqué Coulthard dans le podcast Up to Speed.

L’Écossais estime notamment que l’environnement familial d’Antonelli lui permet de conserver un équilibre malgré son ascension fulgurante.

"Ils sont très ancrés dans la réalité, et je pense que c’est quelque chose que Max a également dans son arsenal, comme d’autres pilotes bien sûr."

Pour Coulthard, cette stabilité pourrait avoir des conséquences bien au-delà des performances immédiates du pilote Mercedes.

"Elle pourrait contribuer à lui permettre de construire une carrière particulièrement longue. Cela lui donnera assurément même de quoi favoriser cette longévité. Ce n’est pas quelqu’un qui aurait gagné à la loterie et pour qui tout va soudainement lui monter à la tête."

Antonelli et sa famille ont choisi de vivre à Saint-Marin, petit État enclavé au cœur de l’Italie. Coulthard estime que cet environnement contribue également à préserver une certaine normalité autour du jeune pilote.

"Ils sont bien installés. Ils vivent à Saint-Marin. Ils ont leur confort, dans une petite principauté. Je crois vraiment en sa longévité."

Cette dimension familiale rappelle effectivement le rôle occupé par Jos Verstappen auprès de son fils. L’ancien pilote néerlandais reste très présent aux côtés de Max, tout en participant depuis ses jeunes années à son développement sportif et à la gestion de son environnement.

Dans le cas d’Antonelli, Marco joue lui aussi un rôle important dans les premières étapes d’une carrière qui prend désormais une dimension considérable. À seulement 19 ans, le pilote Mercedes F1 est déjà devenu un prétendant sérieux au titre mondial.

Cette réussite est d’autant plus remarquable qu’Antonelli avait connu une première saison en Formule 1 nettement plus délicate. Promu directement chez Mercedes après son parcours dans les catégories juniors, l’Italien avait dû composer avec la pression considérable liée au remplacement de Lewis Hamilton.

Ses performances n’avaient pas toujours été à la hauteur des attentes, mais Mercedes avait choisi de poursuivre son accompagnement plutôt que de remettre immédiatement en question son projet à long terme.

Coulthard considère aujourd’hui que cette patience a été largement récompensée.

"Bravo à Kimi Antonelli. Bravo à Mercedes pour l’avoir soutenu et pour avoir continué à croire en lui alors que sa première saison en Formule 1 était intéressante, mais pas exceptionnelle."

"Cette première année difficile pourrait même avoir constitué une étape particulièrement importante dans la construction de Kimi. Clairement, c’était une bonne base."