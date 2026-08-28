Honda reste prudent face au projet de retour du V8 en F1

Honda refuse pour l’instant de s’engager en faveur d’un retour du V8 en Formule 1, alors que l’idée prend de plus en plus de poids pour la prochaine génération de moteurs. Les déclarations prudentes du constructeur japonais interviennent dans un contexte particulièrement sensible pour Aston Martin, dont les difficultés rencontrées au début de son partenariat avec Honda alimentent déjà les spéculations sur ses options à plus long terme.

Le sujet d’un changement de philosophie moteur prend progressivement de l’ampleur dans le paddock. Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, s’est récemment montré favorable à l’abandon de la réglementation actuelle, tandis que Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, ont tous deux évoqué la possibilité de voir apparaître une nouvelle génération reposant sur un moteur V8 dès 2030.

Interrogé sur la position de Honda concernant cette perspective, Koji Watanabe, président de HRC, a toutefois préféré la prudence.

"Qu’en pensez-vous ?" a-t-il lancé dans un premier temps avec humour.

Le dirigeant japonais a ensuite expliqué que Honda n’avait pour l’heure reçu aucune proposition officielle de la FIA concernant cette éventuelle évolution de la réglementation.

"C’est très simple. Je n’ai rien sur la table pour le moment pour commenter, il n’y a pas de propositions pour débattre."

La multiplication des informations dans la presse ne suffit donc pas à permettre au constructeur de prendre position sur un éventuel moteur V8.

"Bien sûr, j’ai lu les informations, mais c’est justement pour cela que je ne peux pas donner de réponse définitive."

Honda veut préserver la technologie

Honda ne ferme toutefois pas la porte à une réflexion sur la prochaine génération de groupes propulseurs. Le constructeur insiste surtout sur la nécessité de préserver la dimension technologique et environnementale de la Formule 1, quelle que soit la solution finalement retenue.

"Étant donné que la F1 est le sommet du sport automobile mondial, nous pensons que la technologie de la F1 doit être à la pointe et durable. C’est important," a insisté Watanabe.

Cette exigence ne signifie pas pour autant que Honda s’opposerait à une nouvelle architecture moteur. Le constructeur se dit disposé à participer aux discussions sur la manière de concevoir cette future unité de puissance.

"Nous sommes totalement ouverts à la discussion sur la manière d’atteindre cet objectif avec une telle unité de puissance."

Ces déclarations interviennent alors que Honda connaît un début de partenariat compliqué avec Aston Martin. Pour sa première saison en tant que motoriste d’usine de l’écurie de Silverstone dans le cadre de la nouvelle réglementation 2026, le constructeur japonais peine encore à offrir les performances attendues.

Cette situation alimente naturellement les interrogations sur la relation à long terme entre les deux partenaires.

Des informations ont récemment fait état de contacts exploratoires entre Lawrence Stroll et Mercedes concernant un éventuel accord futur en tant que client. Ces discussions ne constituent pas, à ce stade, la confirmation d’un changement de motoriste, mais elles entretiennent les spéculations sur les intentions de l’équipe britannique au cas où Honda ne redresserait pas rapidement la barre.

Pour Honda, ces rumeurs arrivent donc à un moment où l’avenir réglementaire de la Formule 1 commence lui aussi à être discuté. Si la FIA et la discipline se dirigeaient effectivement vers un V8 à l’horizon 2030, les choix effectués par les constructeurs dans les prochaines années pourraient prendre une importance considérable.

Mais si Honda se retrouve poussé hors de la F1 faute d’équipe en 2028, l’affaire serait vite réglée !