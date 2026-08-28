Ferrari dévoile les premiers détails de son hommage à Schumacher pour Monza

Ferrari a dévoilé les premières images de son hommage que la Scuderia prépare pour Michael Schumacher à Monza, avec les combinaisons que Lewis Hamilton et Charles Leclerc porteront lors du Grand Prix d’Italie. Avant la révélation de la livrée de la SF-26 à la décoration spéciale, les deux pilotes arboreront un équipement directement inspiré du septuple champion du monde, dont l’histoire avec Ferrari reste intimement liée à celle du circuit italien.

Comme annoncé jeudi, Ferrari profitera de son rendez-vous à domicile pour célébrer l’héritage de Schumacher, avec une livrée spéciale qui sera présentée la semaine prochaine.

L’hommage marquera notamment les 30 ans de la première saison de Schumacher avec Ferrari, l’Allemand ayant rejoint la Scuderia en 1996 après deux titres mondiaux conquis avec Benetton.

Mais Monza sera également chargé de symboles pour une autre raison. Le Grand Prix d’Italie 2026 interviendra exactement 20 ans après l’annonce de la première retraite de Schumacher, intervenue en 2006 quelques instants après sa victoire à Monza, la dernière victoire de sa carrière avec Ferrari avant son premier départ de la Formule 1 à la fin de cette saison.

Sept étoiles pour sept titres mondiaux

En attendant de découvrir la décoration définitive de la Ferrari, la Scuderia a donc donné un premier aperçu de l’hommage à travers les combinaisons de Hamilton et Leclerc (voir la vidéo et d’autres photos ci-dessous).

Le design reprend les couleurs et certains éléments caractéristiques de l’univers de Schumacher, avec notamment sept étoiles disposées dans le dos, chacune représentant l’un des sept titres mondiaux du pilote allemand.

Le même motif a été reproduit sur les chaussures de course des deux pilotes Ferrari.

Un autre détail particulièrement symbolique apparaît au niveau de la taille : le logo de Michael Schumacher est apposé juste sous les numéros de course de Hamilton et Leclerc.

La livrée spéciale attendue à Monza devrait compléter cet ensemble afin de célébrer l’une des périodes les plus importantes de l’histoire de la Scuderia.

Cinq titres remportés avec Ferrari

Schumacher a remporté cinq de ses sept titres mondiaux avec Ferrari, entre 2000 et 2004. Son arrivée à Maranello en 1996 avait marqué le début d’un projet destiné à ramener la Scuderia au sommet après une longue période sans titre pilotes.

Après sa première retraite annoncée à Monza en 2006, Schumacher a finalement retrouvé la Formule 1 quatre ans plus tard avec Mercedes. Il a disputé trois saisons supplémentaires avec l’écurie allemande, de 2010 à 2012.

C’est précisément chez Mercedes qu’il a été remplacé par Lewis Hamilton pour la saison 2013.

La trajectoire des deux hommes s’est ainsi retrouvée indirectement liée : Hamilton a ensuite remporté sept titres mondiaux, égalant en 2020 le record établi par Schumacher.

L’hommage de Ferrari à Monza réunira donc symboliquement deux des pilotes associés aux sept championnats du monde de l’ère moderne de la Formule 1, Hamilton étant aujourd’hui l’un des titulaires de la Scuderia aux côtés de Leclerc.

Cette opération s’inscrit également dans une tradition récente de Ferrari. Depuis 2022, la Scuderia présente chaque année à Monza une livrée unique destinée à célébrer une figure ou une période particulière de son histoire.

L’an dernier, Ferrari avait ainsi rendu hommage à Niki Lauda, triple champion du monde et figure emblématique de la Scuderia, décédé en 2019.

Pour 2026, le choix de Schumacher revêt une dimension évidemment particulière compte tenu de son immense héritage chez Ferrari et du lien très fort qu’il entretient toujours avec les tifosi.

L’Allemand a aujourd’hui 57 ans et n’a plus été vu publiquement depuis son grave accident de ski survenu en décembre 2013. Schumacher avait subi de graves blessures à la tête lors de cet accident. Depuis, sa famille protège strictement sa vie privée et la nature exacte de son état de santé demeure inconnue.

Vidéo :