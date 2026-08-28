McLaren F1 voit Norris ’devenir de plus en plus fort course après course’

Lando Norris a changé de dimension depuis qu’il a décroché son premier titre mondial en Formule 1. Après un début de saison 2026 qui semblait avoir compromis ses ambitions de conserver sa couronne, le Britannique a inversé la tendance avec deux victoires consécutives en Hongrie puis aux Pays-Bas. À Zandvoort, au-delà du résultat, c’est surtout son niveau de maîtrise, sa confiance et sa capacité à exploiter les failles de ses adversaires qui ont impressionné.

Pour Norris et McLaren, les victoires sont finalement arrivées par deux. Après avoir attendu les dix premières courses de la saison avant de s’imposer, le Britannique a remporté les deux dernières épreuves, d’abord au Hungaroring puis à Zandvoort.

Cette série a complètement relancé une campagne qui semblait pourtant mal engagée. L’introduction d’une importante évolution sur la monoplace de McLaren en Hongrie a permis à l’équipe de franchir un cap et à Norris de se rapprocher de nouveau d’Andrea Kimi Antonelli.

Le Britannique accuse désormais 83 points de retard sur le leader du championnat. Un écart encore conséquent, mais suffisamment réduit pour entretenir l’espoir d’un retour dans la course au titre.

Depuis son sacre mondial, Norris semble surtout avoir changé dans sa manière d’aborder la compétition. Plus détendu, davantage sûr de ses capacités et moins sujet au doute, le pilote McLaren donne l’impression d’avoir franchi un cap qui dépasse largement la seule performance au volant.

"Je pilotais déjà à un niveau élevé lors de la deuxième moitié de l’année dernière," avait expliqué Norris après son succès à Zandvoort. "C’est difficile à dire, mais je pense vraiment que la voiture est plus difficile à piloter cette année à certains égards. Et je pense que cela se voit parce que les écarts entre les équipiers sont souvent plus importants cette année que l’an dernier."

"Je pense être capable de mieux comprendre les situations, de mieux comprendre la voiture. Elle reste tout simplement horrible à piloter, mais je fais un meilleur travail pour comprendre ce qui se passe, le transmettre à mon équipe et trouver des solutions."

Cette évolution ne se limite donc pas à son pilotage.

"Ce n’est pas seulement que je pilote mieux en piste. Je suis certainement en train d’éliminer mes faiblesses en piste, et je n’en ai pas tant que ça, mais c’est aussi la manière dont je travaille en dehors de la piste."

Le Grand Prix des Pays-Bas en a fourni une démonstration particulièrement frappante. Après un vendredi et un samedi qui n’avaient pas forcément placé McLaren en position de force, le travail réalisé dans la nuit a permis à Norris de transformer la situation.

De la vulnérabilité à la force

Le changement est d’autant plus significatif que Norris a longtemps été confronté au doute et à l’anxiété durant ses premières années en Formule 1. Le Britannique n’a jamais cherché à dissimuler ses difficultés psychologiques, une franchise que certains avaient autrefois interprétée comme une faiblesse.

Il semble désormais avoir transformé cette vulnérabilité en véritable force. Son travail sur lui-même, combiné à celui effectué avec McLaren, lui permet d’aborder les week-ends avec davantage de sérénité et de confiance.

Andrea Stella considère même que son pilote évolue désormais à un niveau correspondant pleinement à celui d’un champion du monde.

"Il pilote et fonctionne à un très haut niveau, dans l’absolu, par rapport à ce qu’on attend d’un champion du monde de Formule 1," estime le directeur de McLaren.

Et pour Stella, le plus impressionnant reste la progression constante de son pilote.

"C’est ce que j’aime le plus dans son parcours en Formule 1. Et surtout après le début de la saison 2025, quelque chose s’est déclenché. Ce n’est pas un simple déclic, mais une manière de travailler avec Lando, pour Lando, et que nous adoptons désormais également du côté d’Oscar. Cette approche a conduit Lando à progresser continuellement."

Stella considère désormais que Norris semble gagner en force à chaque Grand Prix. Et sa victoire à Zandvoort est particulièrement révélatrice, car McLaren n’avait pas forcément affiché la domination nécessaire pour considérer le succès comme acquis.

"J’ai presque l’impression de voir Lando devenir de plus en plus fort course après course. Parce que ce week-end de Zandvoort était loin d’être un week-end où nous pouvions considérer que nous allions nous battre pour la victoire, surtout après avoir vu les performances lors de la course sprint."

McLaren a donc cherché des marges de progression plutôt que de considérer sa performance comme figée.

"Nous avons investi dans la compréhension des opportunités liées à l’exploitation des pneus et à l’amélioration de la voiture. Les deux pilotes ont progressé sur ces aspects, même si une interrogation demeure concernant le comportement du deuxième relais d’Oscar."

Cette capacité à progresser pendant le week-end est devenue une arme importante pour Norris.

"Il y a donc une trajectoire globalement positive pour les deux pilotes, mais actuellement Lando est capable de maximiser les performances en configuration de qualifications. Si l’on repense au début de 2025, cela était devenu une petite source d’inquiétude qu’il a surmontée. Et lorsque les conditions sont telles que la voiture glisse en course, qu’il y a peu d’adhérence, il est le maître dans ce type de conditions."

Une confiance qui se traduit dans ses dépassements

Mais c’est peut-être dans son état d’esprit que Norris a le plus progressé. Pour Stella, son dépassement décisif sur Kimi Antonelli illustre parfaitement cette nouvelle assurance.

"Si vous voulez regarder Lando sous un autre angle, je dirais qu’il exprime désormais un niveau supérieur d’affirmation de soi lorsqu’il pilote," explique l’Italien. "La manœuvre pour dépasser Antonelli en est une très bonne démonstration. Il montre davantage de confiance en lui."

Une confiance qui, paradoxalement, ne se traduit pas forcément par davantage d’agressivité.

"C’est intéressant, et j’aime beaucoup cela : la confiance en soi ne se manifeste pas toujours par le fait d’être le plus agressif. Parfois, vous êtes sûr de vous lorsque vous pensez : ’Vous savez quoi ? Je ne vais pas me battre maintenant parce que je pourrais perdre dans cette bataille. La course est très longue. On se revoit à la fin’."

"C’est cette confiance en vos moyens, en votre force, que j’apprécie beaucoup. Cela signifie que parfois, vous êtes justement celui qui lève le pied lorsque la situation devient trop risquée."

"Il faut se rappeler que lors des deux dernières courses qu’il a remportées, il n’a pas défendu la pole position. Il était même deuxième à la fin du premier tour. Mais je n’ai jamais entendu ni perçu la moindre baisse de sa confiance dans le fait qu’il était rapide et qu’il préparait simplement son opportunité pour ensuite tirer profit de sa compétitivité."

Stella identifie ainsi deux qualités qui résument peut-être mieux que toutes les autres l’évolution du champion du monde.

"Je pense donc que l’affirmation de soi et la confiance sont probablement les deux caractéristiques qu’il a le plus améliorées d’un point de vue non technique et non opérationnel."