Honda F1 reconnait ’une période d’inactivité’ qui pèse sur le projet Aston Martin

Pour la nouvelle ère technique de la Formule 1, Honda a reconnu traverser une phase très délicate. Le président de Honda HRC, Koji Watanabe, admet que le motoriste paie aujourd’hui le prix d’une période d’inactivité consécutive à sa décision initiale de quitter la discipline, avant de faire volte-face et de préparer son retour officiel en 2026 aux côtés d’Aston Martin.

Séduite par la nouvelle réglementation moteur prévue pour 2026, Honda a annulé son retrait de la Formule 1 et mis fin à son association avec Red Bull pour s’engager dans un partenariat d’usine avec Aston Martin. Mais la préparation de ce retour s’est révélée particulièrement complexe, comme l’ont montré les essais hivernaux.

Lors des tests de Barcelone et de Bahreïn, Aston Martin n’a bouclé qu’environ 400 tours cumulés. La cause principale : des problèmes de vibrations affectant le nouveau groupe propulseur Honda, qui ont fortement perturbé le programme à Bahreïn. Le motoriste japonais travaille actuellement sur des solutions, dont l’efficacité sera mise à l’épreuve, en partie, dès le Grand Prix d’ouverture de la saison en Australie.

Honda n’en est pourtant pas à son premier départ compliqué. Son premier projet turbo-hybride en F1, entamé avec McLaren, avait été marqué par un manque de performance et de fiabilité. Mais après sa collaboration avec Red Bull, le constructeur est parvenu à remporter six titres mondiaux. Une trajectoire qui nourrit encore l’espoir au sein du groupe japonais.

La situation actuelle est jugée plus saine que celle de la fin 2014, lorsque McLaren avait installé pour la première fois un moteur Honda lors des essais d’Abu Dhabi. Toutefois, lorsque Honda avait décidé de se retirer de la F1, la structure avait été quasiment démantelée, contrairement à ce que le paddock aurait pu croire.

Résultat : lorsque le feu vert pour un retour a été donné, tout était à reconstruire.

C’est lors d’une conférence de presse que Koji Watanabe est revenu en détail sur cette période charnière, évoquant un décalage important entre la finalisation du règlement 2026 et la reconstitution des équipes techniques.

"Nous avons mis fin à notre engagement officiel en 2021, et nos ingénieurs sont retournés vers la production de masse et d’autres postes," explique Watanabe.

"Beaucoup d’ingénieurs sont partis en mars 2022. Seuls les mécaniciens et un petit nombre d’ingénieurs sont restés pour soutenir les équipes Red Bull. Donc, en réalité, il y a eu une période d’inactivité."

Honda a été autorisée à revenir officiellement en Formule 1 en 2023, moment à partir duquel le constructeur a commencé à rapatrier ses effectifs.

"Nous avons été approuvés pour revenir en 2023 et avons commencé à rappeler des personnes à partir de ce moment-là. Il est donc vrai qu’il y a eu une période d’inactivité, et l’impact de celle-ci se fait franchement sentir aujourd’hui."

Watanabe souligne également que le calendrier réglementaire n’a pas joué en faveur de Honda.

"Lorsque le cadre général des nouvelles règles a été finalisé en 2022, nous n’avions pas le personnel nécessaire en place. De plus, il n’y avait pas de plafond budgétaire en 2022, et nos ingénieurs n’ont commencé à revenir qu’en 2023, lorsque le cost cap est devenu applicable pour nous. Pour être précis, il y a eu un décalage temporel préjudiciable dans le retour des ingénieurs."

Un constat partagé par le directeur général de Honda Racing Corporation, Ikuo Takeishi.

"Il y a eu un réel décalage dans le retour des personnes. Et à cause du plafond budgétaire, nous étions structurellement en retard. Ce problème de timing, combiné aux contraintes du cost cap, a contribué à notre démarrage tardif. C’est quelque chose sur lequel je m’interroge beaucoup."

Le partenariat entre Aston Martin et Honda s’apprête désormais à entrer dans le vif du sujet à l’occasion du Grand Prix d’Australie, premier rendez-vous de la saison. La fiabilité du moteur et l’efficacité des premiers correctifs apportés pour les vibrations conditionneront largement le déroulement du week-end et pourraient donner le ton pour les premiers mois de cette collaboration inédite.