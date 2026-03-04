Alpine F1 prête pour une nouvelle ère et un nouveau défi avec le moteur Mercedes

Alpine F1 et ses pilotes Pierre Gasly et Franco Colapinto se rendent aux antipodes pour disputer la première course d’une ère inédite pour la discipline.

Le règlement 2026 introduit de nombreux changements en Formule 1, avec notamment des monoplaces plus petites et plus étroites, une aérodynamique active, un nouveau groupe propulseur mettant davantage l’accent sur l’énergie électrique, sans oublier les modes Overtake et Boost.

Après 677 tours (3664 km) bouclés lors des essais de présaison à Bahreïn, l’A526 fera ses débuts en compétition ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Australie, sur le circuit de l’Albert Park à Melbourne.

L’Albert Park accueille la Formule 1 depuis 1996 et a ouvert la saison à vingt-trois reprises. Le tracé, qui emprunte les routes publiques d’un parc en centre-ville, est devenu l’un des plus rapides du calendrier après les modifications apportées en 2022. En 2026, il comprendra cinq zones « Straight Mode » (mode ligne droite), dont trois où l’aérodynamique active pourra aussi être déployée en conditions humides.

"Je suis impatient de me rendre à Melbourne pour lancer la nouvelle saison de Formule 1 et courir pour la première fois avec la nouvelle réglementation," commente Pierre Gasly.

"Les monoplaces sont complètement différentes de toutes celles que j’ai connues au cours de ma carrière et c’était un défi passionnant de passer la présaison à comprendre comment exploiter au mieux les nouveaux groupes propulseurs, l’aérodynamique active ainsi que les modes Boost et Overtake."

"Au fil du mois qui s’est écoulé, nous avons réalisé des essais solides à Barcelone et à Bahreïn, et je suis très fier de l’équipe et de tout le travail accompli. La semaine dernière, j’étais au simulateur à Enstone, et tout le monde a effectué un travail remarquable pour nous mettre dans de bonnes conditions avant la course en Australie."

Le Français évoque le premier circuit de la saison, Melbourne, comme un "test" pour les F1 de la nouvelle ère, notamment en termes de gestion de l’énergie, qui sera bien moins facile que sur le tracé de Sakhir.

"Le circuit de l’Albert Park constituera un test très intéressant pour ces nouvelles voitures. Les pistes sur lesquelles nous avons roulé jusqu’à présent étaient très différentes de celle-ci. Les virages à vitesse moyenne de Barcelone et les grosses zones de freinage de Bahreïn contrastent fortement avec le caractère fluide de Melbourne, où la météo est souvent imprévisible."

"De nombreux facteurs devront être surveillés alors que nous retrouvons la compétition pour la première fois cette année. La journée de vendredi sera importante pour trouver les bons réglages. Nous verrons ensuite où nous nous situons lors des qualifications, où j’ai hâte d’attaquer tout en mettant en pratique les techniques et automatismes que nous avons dû apprendre. Je suis impatient de découvrir à quoi ressemblera la Formule 1 en 2026."

Franco Colapinto dit lui avoir "hâte de prendre la piste à Melbourne et d’entamer cette nouvelle saison."

"Il s’agit de ma troisième campagne en Formule 1, mais la première où je participe aux essais de présaison et où je dispute le premier Grand Prix de l’année. Cela m’a été très utile pour comprendre ces nouvelles voitures, car notre objectif est d’être compétitifs cette année."

"Nos tests à Barcelone et à Bahreïn étaient positifs dans l’ensemble et nous avons recueilli de nombreuses données, analysées lors de journées intenses au simulateur d’Enstone. Nous en apprenons davantage à chaque séance, et ce sera assurément le cas lorsque nous commencerons les essais libres à l’Albert Park."

L’Argentin va découvrir Melbourne pour la première fois au volant d’une Formule 1.

"C’est un circuit très rapide, où j’ai couru en F2 et en F3, et je m’attends à un défi passionnant avec cette nouvelle génération de monoplaces en Formule 1. Nous travaillerons d’arrache-pied vendredi pour aborder les qualifications et la course dans les meilleures conditions. Il me tarde de pouvoir attaquer véritablement et de voir où nous nous situons. Ce sera une nouvelle manière de courir pour nous tous, et je suis curieux de voir ce que cela donnera."