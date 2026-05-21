Horner lance un nouveau projet en parallèle de son retour en F1

Absent du paddock depuis son départ de Red Bull Racing la saison dernière, Christian Horner continue toutefois de faire parler de lui dans le monde du sport automobile. Alors que les rumeurs autour d’un retour en Formule 1 persistent, notamment chez Alpine F1 ou dans le cadre d’un potentiel douzième projet porté par le constructeur chinois BYD, le Britannique vient de nous donner du concret et d’officialiser une nouvelle collaboration dans le domaine des investissements sportifs avec Oakley Capital.

Horner reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire récente de la Formule 1. Lorsqu’il a pris les commandes de Red Bull en 2005, il était alors le plus jeune directeur d’équipe de l’histoire de la discipline. Au fil des années, il a joué un rôle central dans la transformation de Red Bull Racing, passée du statut d’équipe appartenant à une marque de boissons énergétiques à celui d’écurie championne du monde.

Sous sa direction, Red Bull a remporté 124 Grands Prix ainsi que huit titres pilotes, partagés entre Sebastian Vettel et Max Verstappen, en plus de six championnats constructeurs. Le Britannique a également participé activement au développement de Red Bull Powertrains ainsi qu’à la création de Red Bull Advanced Technologies.

Durant son mandat, l’équipe aurait généré plus de trois milliards de dollars de revenus commerciaux grâce aux partenariats mondiaux et aux accords de sponsoring.

En attendant de clarifier son avenir en F1, Horner s’associe désormais à Oakley Capital, société d’investissement spécialisée, en qualité de conseiller sur les investissements liés... au sport premium.

Le Britannique voit dans ce secteur un potentiel de croissance important.

"Les entreprises du sport bénéficient d’audiences mondiales et de taux de participation en hausse, alors que de plus en plus de personnes adoptent des modes de vie actifs et plus sains."

"Je connais et respecte Peter Dubens et l’équipe d’Oakley depuis de nombreuses années et j’ai toujours admiré leur approche consistant à construire des entreprises ambitieuses dirigées par leurs fondateurs."

L’ancien patron de Red Bull salue aussi la réputation acquise par l’entreprise dans le secteur.

"Oakley Capital s’est forgé une solide réputation dans l’univers du sport et de la consommation, et j’ai hâte de travailler avec eux à l’avenir et de partager mon expérience pour aider à soutenir la prochaine génération d’entreprises sportives d’exception."

Fondateur et associé directeur d’Oakley Capital, Peter Dubens s’est réjoui de cette collaboration avec Horner.

"Christian Horner est largement reconnu comme un dirigeant extrêmement performant dans le sport mondial," affirme Dubens.

"Son parcours, son expertise et son instinct commercial seront inestimables alors que nous continuons à développer notre portefeuille dans le sport."

Dubens détaille également la stratégie d’investissement d’Oakley Capital : "Nous sommes de plus en plus attirés par des entreprises de ce secteur qui partagent les caractéristiques typiques d’un investissement Oakley : des structures dirigées par leurs fondateurs, à forte croissance et soutenues par des revenus solides, ou des actifs rares sous-exploités avec un potentiel encore largement inexploité."

"Nous avons hâte de travailler avec Christian afin de débloquer ces opportunités."