Honda F1 espère aussi retrouver Verstappen à l’avenir

Honda admet souhaiter que ses moteurs de Formule 1 équipent de nouveau un jour Max Verstappen au-delà de cette saison.

Le quadruple champion du monde a fait sensation en début de semaine à Tokyo lors d’un événement marquant la fin imminente du partenariat fructueux entre Honda et Red Bull. Verstappen n’a pas exclu de renouer avec le motoriste japonais dans le futur.

"Je suis encore assez jeune et on ne sait jamais ce qui nous attend. Je n’aurais jamais pu imaginer les sommets que nous atteindrions avec quatre championnats remportés ensemble."

La perspective de retrouvailles avec Verstappen – qui impliquerait que le Néerlandais active une clause de sortie et rejoigne Aston Martin F1 – semble également séduire Honda.

"Après cette saison, nous nous concentrons sur la collaboration avec Aston Martin," a déclaré Koji Watanabe, le directeur de Honda Racing Corporation.

"Honnêtement, j’espère que Honda aura une autre opportunité de collaborer avec Max Verstappen. Je l’espère sincèrement."

"Je lui ai parlé à plusieurs reprises et il a toujours été positif quant à notre attitude et à notre mentalité. Max communique également très bien avec les ingénieurs Honda. Il leur parle clairement, ce qui explique pourquoi ils sont devenus fans de lui et pourquoi ils lui sont extrêmement dévoués."

"On voit souvent le sportif, mais j’ai aussi un profond respect pour Max en tant que personne."

La probabilité d’un départ de Verstappen de Red Bull ne cesse de croître, le pilote de 27 ans s’étant plaint de la « flexion » du châssis à Suzuka.

L’équipe travaille d’arrache-pied sur une nouvelle soufflerie, le Dr Helmut Marko la décrivant comme "un vestige des années 1940, construit par l’armée britannique".

Il semble également y avoir un problème de corrélation entre le simulateur et la piste.

"Les sensations avec la vraie voiture sont de plus en plus différentes de celles de la voiture virtuelle, plus que je ne l’espérais," a confié Yuki Tsunoda après les qualifications.

"C’était plus extrême que prévu. L’expérience de pilotage est bien plus difficile dans la vraie voiture, surtout dans les virages rapides."

Marko, conseiller de l’équipe, le confirme : "Nous devrions revoir les processus dans le simulateur, car souvent, les réglages de base en piste ne sont pas bons."

Certains pensent que l’équipe « junior » de Red Bull, Racing Bulls, a même réussi à produire une meilleure voiture que Red Bull Racing cette année. Verstappen a souri lorsqu’on lui a demandé son avis à ce sujet.

"Je pense qu’ils se sont surpris eux-mêmes avec leur voiture. Sur un tour, ils sont proches."