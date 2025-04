Oakes admet une ’agitation’ croissante autour du baquet de Doohan

Le poids sur les épaules de Jack Doohan s’est transformé en véritable souffrance à Suzuka, suite à un accident à 300 km/h.

Le jeune Australien, qui s’accroche déjà à son baquet chez Alpine F1, a tenté de reproduire une figure réalisée dans le simulateur en abordant le premier virage à fond avec le DRS grand ouvert. Ce que ses ingénieurs de course n’avaient pas remarqué à Enstone...

Après avoir percuté le mur, Oliver Oakes, a qualifié la manœuvre de Doohan d’erreur de jugement.

Les dégâts sont estimés à 1,5 million de dollars et il y a eu des rumeurs selon lesquelles Franco Colapinto pourrait être dans la voiture de Doohan plus tôt que prévu. Cependant, le pilote de réserve n’est pas au Japon, bien qu’il soit clairement le pilote préféré du conseiller Flavio Briatore aux côtés de Pierre Gasly.

"Nous savons qu’il y a un peu d’agitation autour du baquet de Jack," a répondu Oakes, "mais il travaille bien. Jusqu’à présent, tout va bien. Cet incident avec le DRS nécessite de revoir la collaboration avec ses ingénieurs car il y a eu un loupé très coûteux et qui aurait pu se finir très mal pour lui surtout."

"Mais il reste calme et se concentre sur lui-même. Il y a beaucoup de rumeurs concernant Franco, mais pour le moment, nous sommes satisfaits."

Cependant, ce n’est pas une garantie de poste.

"Il faut toujours décider ce qui est le mieux pour l’équipe," admet Oakes après une qualification très moyenne de Doohan. "Chaque pilote de Formule 1 doit être performant. Ils le savent."

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher estime que l’accident de Doohan est un signe clair du désespoir croissant du jeune homme de 22 ans.

"On sent que la pression est forte et qu’il veut vraiment prouver qu’il mérite ce poste. Il veut prouver qu’il est rapide et qu’il peut faire la différence. Il dépasse donc les limites comme ça."

"Flavio espère et croit que Colapinto fera un meilleur travail, ce qui, bien sûr, permettrait également à l’équipe de progresser."

Franz Tost, ancien directeur des Racing Bulls, a acquiescé, déclarant : "On ne peut pas aborder ce virage aussi vite. On ne voit aucune décélération."

"Je suis complètement surpris. S’il s’agissait d’une erreur de pilotage, alors c’était très grave, je dois dire. Mais la communication avec son équipe est tout aussi importante. Le simulateur n’est pas la réalité. Vous ne tenez jamais un tel truc dans un premier tour rapide !"