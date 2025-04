Sauber F1 : dans un mouchoir de poche, Hulkenberg et Bortoleto ratent de peu la Q2 à Suzuka

Au cours d’une séance de qualifications exceptionnellement serrée, l’équipe Sauber a décroché les 16e et 17e places sur la grille de départ du Grand Prix du Japon.

Sur l’un des circuits les plus exigeants de Formule 1, les 17 premiers pilotes n’étaient séparés que d’une seconde en Q1, témoignant de l’étroitesse des marges qui ont caractérisé cette séance.

Nico Hulkenberg a manqué de peu la Q2 pour seulement 0,016 seconde, une petite erreur lui ayant coûté cher dans les derniers instants.

"La voiture a été un peu piégeuse tout le week-end, et encore plus aujourd’hui avec le changement de vent dans le secteur 1, qui a fait un virage à 180 degrés par rapport à hier."

"C’est un peu difficile de trouver le bon équilibre et nous savions que le milieu de peloton serait serré, et c’était vraiment le cas. J’ai eu un léger vacillement à la sortie du virage 9 et j’ai perdu du temps. Malheureusement, cela arrive quand on est à la limite, et c’est là que nous en sommes actuellement. Je n’ai pas réussi à mettre mes pneus à la température idéale lors de mon tour de chauffe à cause du trafic et des voitures effectuant leur tour rapide. Ce n’était pas parfait non plus."

"Demain, la météo pourrait changer, ce qui pourrait créer une opportunité que nous sommes prêts à saisir."

Gabriel Bortoleto, qui abordait pour la première fois le circuit emblématique de Suzuka, a réalisé une solide performance et a terminé à seulement 0,052 seconde de son coéquipier.

"J’ai raté la Q2 pour un dixième seulement aujourd’hui, et tous mes tours se sont bien déroulés, sans aucune erreur. J’ai terminé assez près de mon coéquipier, ce qui est encourageant compte tenu de sa vitesse et de son expérience."

"Nous pouvons maintenant comparer les données et comprendre où nous pouvons progresser en équipe. Nous aurions pu faire un petit pas supplémentaire pour améliorer la voiture sur le dernier train de pneus, mais nous avons décidé de rester prudents et de ne pas apporter de changements majeurs."

"En toute honnêteté, je suis satisfait de mes tours et de ce que nous avons réalisé aujourd’hui – je pense que c’est la position que nous pouvons viser. Globalement, je suis satisfait du travail effectué par l’équipe tout au long du week-end et je suis prêt pour la course de demain."