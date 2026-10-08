Le Rwanda annoncé en 2030, l’Afrique du Sud promet la F1 encore plus tôt !

L’annonce d’un possible retour de la Formule 1 en Afrique à partir de 2030, avec un Grand Prix organisé au Rwanda, n’a pas tardé à provoquer une réaction en Afrique du Sud. Alors que le pays espérait ramener le championnat du monde sur le circuit de Kyalami, son ministre des Sports, Gayton McKenzie, a félicité les autorités rwandaises pour leurs efforts, tout en assurant que l’Afrique du Sud accueillerait elle aussi une course, et même avant 2030. Une déclaration particulièrement ambitieuse, alors que l’accord évoqué avec Kigali n’a pas encore été officiellement confirmé.

Hier, des informations ont fait état d’un accord permettant à la Formule 1 de retrouver le continent africain en 2030, pour la première fois depuis le Grand Prix d’Afrique du Sud 1993. Le projet prévoit la construction d’un nouveau circuit à proximité de l’aéroport de Kigali, la capitale du Rwanda.

Cette perspective constituerait l’aboutissement de plusieurs années d’efforts menés par le président rwandais Paul Kagame, qui a fait de l’accueil d’un Grand Prix l’un des objectifs de son pays.

Le Rwanda avait notamment accueilli l’Assemblée générale de la FIA et sa cérémonie de remise des prix en 2024, à Kigali. Kagame s’est également rendu sur plusieurs Grands Prix et entretient de bonnes relations avec le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ainsi qu’avec Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1.

Le retour du championnat en Afrique représente un objectif de longue date. Depuis la dernière course organisée à Kyalami en 1993, plusieurs projets ont été envisagés pour permettre à la discipline de revenir sur le seul continent habité qui ne figure plus à son calendrier.

Lewis Hamilton s’est particulièrement investi dans cette cause. Le septuple champion du monde a même assuré qu’il ne souhaitait pas prendre sa retraite avant d’avoir pu disputer un nouveau Grand Prix sur le continent africain.

Kyalami dépassé par le projet rwandais ?

Pendant longtemps, l’Afrique du Sud semblait pourtant disposer d’une longueur d’avance sur ses concurrents, notamment grâce à l’existence du circuit de Kyalami.

Ancien théâtre du Grand Prix d’Afrique du Sud, le tracé a régulièrement été présenté comme le candidat le plus crédible pour accueillir le retour de la F1 en Afrique.

Cependant, les différentes tentatives visant à concrétiser ce projet n’ont jusqu’à présent pas abouti.

Le circuit ne dispose pas actuellement de l’homologation Grade 1 de la FIA, indispensable pour organiser un Grand Prix de Formule 1. Des travaux de mise aux normes avaient été envisagés, mais leur réalisation dépendait de la constitution préalable d’un dossier commercial et financier suffisamment solide pour accueillir le championnat.

Avec l’émergence du projet rwandais, l’Afrique du Sud semble donc avoir été devancée dans la course à l’organisation du premier Grand Prix africain depuis 1993.

Pour autant, Gayton McKenzie, ministre des Sports, des Arts et de la Culture du gouvernement du président Cyril Ramaphosa, ne considère pas cette évolution comme une défaite définitive.

Réagissant sur le réseau social X aux informations concernant l’organisation d’un Grand Prix au Rwanda en 2030, le ministre sud-africain a d’abord tenu à saluer les efforts accomplis par les autorités de Kigali.

"Nous sommes heureux pour le Grand Prix de F1 du Rwanda en 2030."

"Ils travaillent sur ce projet depuis plus longtemps que l’Afrique du Sud et ils le méritent."

Ces déclarations ont toutefois une particularité : McKenzie évoque l’arrivée de la Formule 1 au Rwanda comme une décision déjà actée, alors qu’aucune annonce officielle n’a encore été effectuée.

Ni la Formule 1, ni la FIA, ni le gouvernement rwandais n’ont pour l’instant formellement confirmé la conclusion d’un accord pour 2030. Le ministre sud-africain semble néanmoins considérer les informations publiées comme suffisamment solides pour féliciter le Rwanda et se projeter sur l’avenir de la candidature de son propre pays.

Car, loin d’abandonner l’idée d’un Grand Prix en Afrique du Sud, McKenzie estime que la présence du Rwanda au calendrier ne constituerait aucunement un obstacle à l’organisation d’une deuxième course sur le continent.

Pour appuyer son raisonnement, il rappelle que certains pays ont déjà accueilli plusieurs Grands Prix au cours d’une même saison, citant notamment l’exemple de l’Italie.

"Rappelez-vous cependant qu’un seul pays, l’Italie, a déjà accueilli deux Grands Prix de F1 par an, et certains réagissent comme si un continent de 55 pays ne pouvait en accueillir qu’un seul."

"L’Afrique du Sud aura son Grand Prix de F1, et même avant 2030."

Reste que les ambitions affichées par l’Afrique du Sud ne constituent pas, à ce stade, une garantie de retour au calendrier. Aucun accord n’a jamais été trouvé pour Kyalami et les obstacles techniques et commerciaux qui ont empêché les précédentes tentatives d’aboutir restent à surmonter.

De son côté, le projet rwandais doit lui aussi franchir une étape essentielle : sa confirmation officielle par les parties concernées.