Williams F1 ’enquête’ sur une double disqualification ’pleinement acceptée’

James Vowles a apprécié voir une belle remontée de Carlos Sainz jusqu’à la dixième place, et Alex Albon l’aider en piste, pour arracher un point à Singapour. Au lendemain d’une double disqualification, le patron de Williams F1 était soulagé.

"Félicitations à Carlos pour sa course très solide qui lui a permis de marquer un point, et merci à Alex d’avoir travaillé en étroite collaboration sur la stratégie pour atteindre ce résultat. C’était vraiment un travail d’équipe" a déclaré Vowles

"Nous n’aurions pas pu faire mieux vu notre position de départ, mais cela ne fait que renforcer ma déception quant à notre disqualification lors des qualifications, car nous avions une voiture rapide en course."

Le Britannique est revenu sur la disqualification de son équipe en qualifications à cause d’un DRS qui dépassait les limites d’ouverture sur les deux FW47, et qui a renvoyé les deux pilotes en fond de grille, puisqu’il s’agit d’une infraction technique.

"En effet, lors des vérifications techniques de la FIA après les qualifications, les ailerons arrière de nos deux voitures n’ont pas satisfait aux contrôles de l’écart entre les fentes du DRS. C’était une grande déception pour l’équipe et nous avons actuellement une enquête en cours pour déterminer les causes de cet incident."

"À aucun moment nous n’avons cherché à obtenir un avantage en termes de performances et les ailerons arrière avaient passé nos propres contrôles, mais seule la mesure de la FIA compte et nous avons accepté pleinement sa décision. Nous allons immédiatement revoir nos processus afin de nous assurer que cela ne se reproduise plus."

Williams veut préserver sa cinquième place au classement pour la fin de saison : "J’attends avec impatience les six dernières manches de la saison, car nous avons une voiture compétitive et nous sommes en position de nous battre pour garder notre position au championnat."

Et Vowles salue enfin McLaren pour le titre constructeurs remporté haut la main : "Enfin, félicitations à McLaren pour avoir conservé le championnat des constructeurs. Leur retour au sommet est une source d’inspiration pour nous et un exemple à suivre pour atteindre nos objectifs."