Hamilton ne ’veut pas utiliser’ le système de refroidissement des pilotes

La F1 continue toujours de peaufiner les systèmes de refroidissement des pilotes. A Bahreïn le week-end dernier, ils étaient disponibles et George Russell l’a utilisé, sans toutefois avoir dit ce que ça lui avait apporté. Lewis Hamilton n’en ressent pas le besoin urgent, mais il en a entendu des retours positifs de la part de ses homologues.

"C’est un processus en cours. Je pense que des personnes sont encore en train de le développer. Ce n’est pas obligatoire pour le moment. Je crois que l’un des pilotes l’a utilisé lors d’une séance d’essais ou d’un test, et qu’il l’a vraiment apprécié" a déclaré Hamilton.

Lorsqu’il a appris que Russell l’avait utilisé lors de la course de Bahreïn, le septuple champion du monde s’est montré surpris : "Oh vraiment ? Je serais surpris qu’il l’ait fait, parce que ça pèse cinq kilos, il faut ajouter cinq kilos à la voiture pour cela et personne d’autre ne le ferait."

Hamilton comprend la mise en place de ce système, n’ayant pas couru au Qatar en 2023, mais il rappelle que la Formule 1 doit être un défi physique pour ses pilotes : "Je n’ai connu que deux courses dans ma carrière dans des conditions extrêmes. La première année, en Malaisie, ma boisson n’a pas fonctionné et j’étais déshydraté à la fin de la course."

"Et puis Singapour, l’année dernière, c’était assez brutal. Mais j’adore ça. Nous sommes censés être au sommet, le plus haut des sommets en termes d’athlètes. Il faut que ce soit dur. Les voitures d’aujourd’hui sont plus faciles à conduire que lorsque j’ai débuté en F1. Elles sont beaucoup plus lourdes."

"Je ne veux pas l’utiliser si je peux l’éviter. Je veux voir comment je peux mieux me préparer, comment je peux utiliser un gilet réfrigérant avant, comment je peux pré-refroidir mon corps, comment je peux m’assurer que je suis hydraté."

"Cela fait partie de l’ensemble du processus. Je comprends que c’est difficile et que nous ne voulons pas que les pilotes s’évanouissent lorsque nous allons au Qatar, avec cette course où il faisait extrêmement chaud pour les pilotes ?"

"J’avais eu un accident, donc je n’ai pas eu l’occasion de la courir. Je pense que c’est une bonne chose qu’ils aient mis en place cette technologie, mais pour moi, ce n’est pas ce que je veux voir dans ma voiture. Ce n’est que mon avis."

Russell a quant à lui confirmé les bienfaits de ce système. Le pilote Mercedes F1 a apprécié la fraîcheur que cela lui a conféré en début de course : "C’est une bonne chose. Ce qui est formidable, c’est qu’en tant qu’équipe, nous essayons de repousser les limites et d’être à l’avant-garde."

"C’était vraiment très visible quand j’ai mis l’eau froide en marche. Je pense qu’au début de la course, il faisait environ 16°C autour de mon corps, ce qui est plutôt agréable quand vous êtes dans un cockpit où il fait plus de 50°C."

"Bien sûr, on peut toujours une marge de manœuvre pour s’améliorer. Mais pour nous, en tant qu’équipe, ils ont travaillé si dur et ont eu la confiance que le système fonctionnerait que j’ai voulu lui donner un coup de pouce. Jusqu’à présent, tout va bien."