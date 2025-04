Norris dément avoir testé une voiture de rallye car McLaren F1 le lui ’interdit’

Récemment, le journaliste Peter Windsor a révélé que Lando Norris avait testé une voiture de rallye et qu’il avait été rapide. Malgré le sérieux habituel de Windsor, le pilote McLaren F1 a été contraint de démentir une telle information.

"J’aurais vraiment aimé venir ici et dire ’c’est vrai’, mais ce n’est pas le cas. J’ai dit il y a quelques années que je n’avais pas le droit. Zak [Brown, PDG de McLaren] ne me laisse pas conduire de voitures de rallye, probablement pour une bonne raison, mais j’ai dit à plusieurs reprises que j’aimerais bien le faire" a déclaré Norris.

Le Britannique s’est ensuite agacé de voir des rumeurs créées de toutes pièces à son sujet sans que personne ne lui ait demandé de les confirmer ou infirmer : "C’est tellement bizarre que les gens inventent de telles choses dans les médias. C’est terrible, parfois, de ne pas me demander mon avis avant de publier des choses."

Le Britannique reconnait toutefois qu’il est intéressé par le rallye, car c’est un pilotage impressionnant et différent de la Formule 1 : "J’ai beaucoup de respect pour les pilotes de rallye. Ils sont certainement fous et légèrement insensés, mais j’adorerais cela parce que c’est un aspect très différent de ce que je fais maintenant.

"Mais c’est toujours du pilotage, toujours des voitures, avec probablement plus de danger, donc je ne sais pas à quel point j’aimerais ça. Mais c’est une autre chose dans ma vie que j’aimerais cocher à un moment donné, faire l’expérience et essayer, alors j’espère que cela pourra faire la une des journaux à un moment donné et devenir la vérité."