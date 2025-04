Horner tacle le ’bruit’ autour de l’avenir de Verstappen

Max Verstappen va-t-il quitter Red Bull en fin de saison ? Pour Christian Horner, le patron de l’équipe, ce ne sont que des bruits et des rumeurs.

Alors que les rumeurs s’intensifient à Djeddah, le Britannique a tenu à déclarer qu’il comptait bien sur la présence de son pilote star en 2026, et ce malgré les inquiétudes certaines du Dr Marko.

Verstappen pourrait rejoindre Mercedes F1 ou encore Aston Martin selon les bruits de couloir. Mais Horner dément.

"Je pense que le terme « bruit » est tout à fait approprié ». Il y a eu beaucoup de bruit, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’équipe. Je pense que Max a réaffirmé son engagement hier."

"Nous nous concentrons sur la vitesse de la voiture, c’est notre priorité, et Max y contribue. C’est un membre engagé de l’équipe, et le reste n’est que spéculation et ouï-dire."

Horner a aussi eu quelques mots pour Marko et ses inquiétudes.

"Helmut est libre d’exprimer son point de vue, mais Max n’est pas un sujet d’inquiétude si nous parvenons à renverser la situation. C’est aussi ce qu’il a dit et c’est donc là dessus qu’il faut se concentrer."

"Il faut régler la voiture, ça ne doit pas devenir un sujet de discussion. Nous avons vécu deux émotions très contrastées au Japon : la victoire et, bien sûr, le week-end dernier [à Bahreïn], qui a été difficile."

"Nous essayons différentes choses ce week-end, et cette séance Libres 1 a donc consisté à approfondir certains réglages."

"Nous avons beaucoup de choses à examiner. Nous avons également fait rouler les deux voitures légèrement différemment, nous avons donc maintenant ces informations à assimiler."