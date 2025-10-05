Hamilton ne cherche pas d’excuse après un nouveau résultat décevant

Lewis Hamilton a expliqué ce soir sa panne de freins en fin de course, qui a ruiné son Grand Prix de Singapour.

Le septuple champion du monde poursuivait la Mercedes de Kimi Antonelli pour la cinquième place dans les derniers instants de la course ce dimanche lorsqu’il a rencontré des problèmes de freinage.

Hamilton a dû fortement ralentir avec sa Ferrari et a perdu une place au profit de son coéquipier Charles Leclerc. Le Britannique était également vulnérable face à Fernando Alonso, même s’il a réussi à finir devant le pilote Aston Martin pour prendre la septième place. Hamilton a cependant écopé d’une pénalité de cinq secondes après la course, le rétrogradant à la huitième place derrière Alonso pour avoir dépassé à plusieurs reprises les limites de la piste.

"C’était une course correcte, je n’ai pas pris un excellent départ. C’était très difficile de dépasser et j’étais un peu coincé," a expliqué Hamilton ce soir.

"À la fin, je rattrapais Kimi, puis les freins ont lâché. On a vu l’étincelle jaillir de l’avant gauche, et j’ai dû relâcher pour les refroidir. Une fois refroidis, ils sont revenus un peu, mais toujours pas totalement au final."

Hamilton a déclaré ressentir la douleur de toute son équipe après que Ferrari a obtenu un nouveau résultat décevant, avec des sixième et huitième places à Singapour.

"Tout d’abord, les gars donnent tout ce qu’ils peuvent chaque week-end."

"Je compatis pour toute l’équipe, du service traiteur au marketing en passant par les ingénieurs, qui sont présents chaque week-end et qui donnent vraiment tout ce qu’ils peuvent."

"Malheureusement, notre voiture n’est tout simplement pas au niveau de nos concurrents, d’autant plus qu’ils ont bénéficié de quelques améliorations et que nous ne pouvons pas les égaler. Nous sommes sur le fil du rasoir pour nous rapprocher le plus possible."

Hamilton a admis que Ferrari n’exploite pas encore tout le potentiel de sa SF-25.

"En qualifications, je pense que nous n’exploitons pas encore tout le potentiel de la voiture. Nous ne l’avons pas fait lors de la dernière course et nous ne l’avons pas fait cette fois-ci."

"Je pense que nous aurions pu terminer troisième ou quatrième sur la grille ce week-end, si nous avions perfectionné et exploité la performance des pneus, et si nous n’avions pas fait la queue au bout de la voie des stands, par exemple. Ensuite, en course, nous étions au même rythme que quelques pilotes devant nous, mais évidemment pas plus rapides."

"Je pense que si nous parvenons à améliorer nos qualifications, ce qui est extrêmement difficile face à ces voitures très rapides, nous pourrons peut-être obtenir de meilleurs résultats. Mais au final, nous nous battons toujours pour la quatrième, cinquième, sixième place, au mieux."