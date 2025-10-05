Après deux titres consécutifs, le ’gros défi’ de McLaren F1 sera de réitérer en 2026

McLaren F1 a remporté le titre constructeurs avec six courses restantes, grâce à une belle régularité, à un milieu de saison particulièrement dominant, et à deux pilotes réguliers et au niveau similaire lorsque l’équipe trustait les premières places.

La troisième et la quatrième places enregistrées par Lando Norris et Oscar Piastri à Singapour ont été positives, mais le directeur Andrea Stella réfute que le team soit toujours dans une catégorie à part en termes de performance.

"Dans notre propre catégorie ? Aujourd’hui on était dans le groupe ! Bravo à Mercedes qui a gagné la course. C’était encourageant d’avoir un très bon rythme de course après une qualification décevante hier" a déclaré l’Italien, qui se félicite de ce deuxième titre consécutif.

"Mais c’est surtout important d’avoir confirmé que McLaren est championne du monde des constructeurs. Déjà l’an dernier, ça semblait incroyable d’y arriver si vite, et cette année, le confirmer est incroyable."

"Tout cela a été possible grâce au travail de tous les hommes et toutes les femmes de l’équipe, grâce à nos partenaires techniques, grâce à nos sponsors, et à toutes les personnes qui nous soutiennent. Je ne peux dire que félicitations et merci."

"C’est fantastique de partager ces moments avec nos fans. Des fans qui sont de plus en plus nombreux, on voit de plus en plus de papaye et c’est génial, on veut les remercier car ils nous donnent de la passion, de la force pour continuer."

Comme il l’a dit juste après l’arrivée, Stella confirme que l’objectif est maintenant de remporter un troisième titre de suite en dépit du plus gros changement de règlement de l’histoire de la Formule 1.

"On a un gros défi l’an prochain à relever pour confirmer notre titre avec le changement de règlement. Mais nous sommes prêts pour cela et en attendant, il reste encore six courses à disputer."

Zak Brown, le PDG de l’équipe, a apprécié voir ce qui a été fait par son équipe sur le circuit pour célébrer le succès de Singapour, mais il a surtout hâte de retrouver les employés de l’usine pour une célébration en commun avec tout le personnel.

"On célèbre le moment, mais le vrai moment de le faire sera avec les gens de l’équipe au MTC, car tout le monde contribue énormément à ce résultat. On veut le célébrer avec les fans, avec les partenaires, c’est incroyable d’en enchaîner deux et de remporter notre dixième titre !" a conclu l’Américain.