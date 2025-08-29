Hamilton : Je suis de ceux qui ne se contentent pas de subir

Lewis Hamilton déclare être revenu de la pause estivale de la Formule 1 avec une nouvelle perspective, après s’être qualifié d’inutile avant la trêve.

Hier, dans le paddock de Zandvoort, le ton avait clairement changé pour le pilote Ferrari, qui a tenu à mettre derrière lui ses propos très critiques envers lui-même tenus en Belgique puis en Hongrie, affirmant vouloir se reconcentrer sur le plaisir de piloter et d’être au sein de la Scuderia.

"Il y avait tellement de pression en première moitié de saison que ce n’était pas amusant. Je pense donc qu’il faut simplement se rappeler que nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes tous dans le même bateau et nous essayons d’en profiter," disait-il.

Le pilote Ferrari, âgé de 40 ans, a donc déclaré que son objectif principal pour le reste de la saison était donc de retrouver le plaisir. Mais avec le recul, Hamilton a également laissé entendre que sa difficile adaptation n’était pas sans précédent.

"Je l’ai vécu à maintes reprises. Je ne suis jamais monté dans une voiture et gagné immédiatement. Il y a toujours eu des moments difficiles, et je suis de ceux qui ne se contentent pas de subir."

"C’est exactement ce qui m’est arrivé lors de la longue relation que j’ai eue auparavant avec Mercedes."

Vient le sujet sensible qui a été évoqué par beaucoup de consultants dans le paddock pendant la pause : son âge est-il devenu un facteur à considérer dans sa perte de performance ?

Hamilton a rejeté l’idée. "Aucun problème avec ça," a-t-il souri.

"Il me faudra peut-être un peu plus de temps pour récupérer, mais je suis plus fort que jamais. J’ai plus de muscles, ce qui est généralement l’inverse de ce qui se produit avec l’âge. Mais je pense que je suis loin d’avoir perdu ma force. Mais peut-être que dans dix ans, la situation sera différente."

Hamilton admet beaucoup penser à 2026 et son équipier, Charles Leclerc, a admis que Ferrari ne pouvait pas se permettre de laisser la domination de McLaren en 2025 s’installer dans l’ère des nouvelles règles.

"Lewis et moi, on entend toujours des petites choses qui nous font réfléchir. On commence alors à réfléchir à leur façon de procéder, et bien sûr, les médias jouent également un rôle majeur dans la découverte du secret de McLaren."

"Notre priorité est de rester au courant de tout cela et de ne pas être à la traîne des derniers développements."

"Nous devons nous assurer de découvrir des choses que les autres équipes n’ont pas encore découvertes, car si on suit les autres, on ne peut que devenir la deuxième équipe."