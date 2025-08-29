Antonelli ne sait pas s’il était dans le viseur en cas d’arrivée de Verstappen

George Russell et Kimi Antonelli ont réintégré le paddock de la Formule 1 à Zandvoort cette semaine, visiblement plus détendus, sachant tous deux que Max Verstappen ne rejoindra pas Mercedes en 2026.

Bien que de nombreuses rumeurs aient évoqué un éventuel départ de Russell pour faire de la place pour Verstappen, le Britannique a révélé hier que c’était plutôt Antonelli qui aurait été dans le viseur de Toto Wolff en cas d’arrivée du pilote Red Bull à Brackley.

"Non, pas du tout," a insisté Russell lorsqu’on lui a demandé s’il était inquiet. "La principale question était de savoir qui serait mon coéquipier."

Russell a également ri en évoquant la relance de l’affaire Verstappen-Mercedes plus tôt cette année, en reconnaissant l’intérêt mutuel entre Wolff et Verstappen.

"Je ne pensais pas que c’était un secret. C’était peut-être un… comment dire ? Un secret de polichinelle, mais je ne savais pas que ce n’était pas de notoriété publique."

Suite à cette déclaration de son équipier, Kimi Antonelli a bien sûr été interrogé.

"Ce n’est pas toujours facile de commencer à travailler pour une équipe de pointe tout de suite. Je suis forcément moins expérimenté que George."

"Pour le reste je ne sais pas. On peut toujours refaire le monde avec des ’si’. J’ai connu des moments difficiles, mais l’équipe m’a toujours soutenu."

"En même temps, il est important de se projeter dans l’année prochaine."

"Ce serait bien que ma prolongation soit annoncée à Monza. Mais je ne sais pas vraiment quand ni si cela se produira là-bas. Je connais la position de l’équipe et ses objectifs pour l’avenir."